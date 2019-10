V Turčiji naj bi bilo okoli 3,6 milijona sirskih beguncev. Na fotografiji begunsko taborišče Hatay. Foto: EPA

Organizacija Amnesty International je sporočila, da Turčija prisilno vrača ljudi na vojno območje in s tem ogroža njihova življenja. Dodala je, da so bili ljudje prisiljeni v vrnitev z ukano ali silo. Organizacija ocenjuje, da je bilo takšnih beguncev v zadnjih mesecih več sto. Prav tako je podvomila o turških navedbah, da se sirski begunci želijo vrniti na območje konflikta, in navedbe označila za nevarne in nepoštene.

Organizacija Human Rights Watch v svojem poročilu pravi, da je bilo najmanj več deset Sircev med januarjem in septembrom izgnanih v severno Sirijo kljub tamkajšnjemu konfliktu. Pravi tudi, da so jih odpeljali v Sirijo po podpisu dokumentov, ki jih niso smeli prebrati, nekatere pa nezakonito izgnali v pokrajino Idlib, eno najnevarnejših območij v Siriji.

Predstavnik turškega zunanjega ministrstva Hami Aksoy je obtožbe zavrnil in dejal, da so "izjave o prisilnem vračanju, grožnjah in slabem ravnanju neresnične in popolnoma izmišljene". Dodal je, da Turčija želi begunce vrniti "prostovoljno, varno in častno, prav tako pa meni, da bi moral biti ta postopek voden z upoštevanjem mednarodnega prava".

Turška invazija na sever Sirije, kamor želijo namestiti sirske begunce, je ustvarila nove begunce. Sirski Kurdi ob prihodu v begunsko taborišče Bardarap v iraški pokrajini Kurdistan. Foto: EPA

Turčija zavrača nemški predlog o skupnem nadzoru

Po turškem vojaškem napadu na kurdske prebivalce na severu Sirije sta Turčija in Rusija dosegli dogovor o vzpostavitvi t. i. varnega območja. Dolgo bo 120, široko pa 32 kilometrov. Turčija želi tja namestiti begunce, ki bi bili nekakšna pregrada med turškimi in sirskimi Kurdi. V Turčiji je sicer trenutno okoli 3,6 milijona sirskih beguncev.

Nemčija je na vrhu zveze Nato v ponedeljek pozvala k oblikovanju mednarodnega varovanega območja na severu Sirije. Idejo je podprlo več evropskih držav, pa tudi sirski Kurdi. Turčija je po srečanju nemškega in turškega zunanjega ministra v Ankari idejo zavrnila.

Maas in Cavusoglu. Turčija je zavrnila nemško pobudo o mednarodnem nadzoru na severu Sirije. Foto: EPA

Mevlüt Cavusoglu je na tiskovni konferenci z nemškim kolegom Heikom Maasom dejal, da se mu nemški predlog za vzpostavitev mednarodno varovanega območja v Siriji ne zdi realen. Dodal je, da bi bilo boljše, če se osredotočijo na humanitarne težave, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je dejal, da bodo "sami odstranili teroriste na severu Sirije, če se sirske kurdske milice ne umaknejo pravočasno". Erdogan je tudi ponovil grožnjo, da bo "odprl beguncem vrata v Evropo, če Evropske države ne podprejo načrta Ankare za varovano območje na severovzhodu Sirije", kjer želijo namestiti begunce, ki so trenutno v Turčiji.

Carla Del Ponte : Erdogan je vojni zločinec

Carla Del Ponte je Erdogana zaradi napada na Sirijo označila za vojnega zločinca. Nekdanja glavna tožilka haaškega sodišča za zločine na območju nekdanje Jugoslavije in sodišča ZN-a za vojne zločine v Ruandi ter nekdanja članica preiskovalne komisije ZN-a za kršitve človekovih pravic v Siriji je v pogovoru za švicarski časopis Schweiz am Wochenende dejala, da bi morali Erdogana preiskati in ga obtožiti vojnih zločinov zaradi turške ofenzive Sirije. Dejala je tudi, da je Turčija z napadom prekršila mednarodno pravo in znova razplamtela konflikt v Siriji ter da je "neverjetno, da je lahko Erdogan napadel sirsko ozemlje, da uniči Kurde".