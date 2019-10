Mike Pence je opozoril, da bodo sankcije stopnjevali, če se Turčija ne bo odzvala na pozive k prekinitvi ofenzive in pogajanjem. Foto: Reuters

Trump je podpisal izvršni ukaz, s katerim je uvedel sankcije proti Ankari. Ukrepi ameriškega predsednika so usmerjeni proti turškim posameznikom in institucijam, ki kakor koli prispevajo k destabilizaciji severovzhoda Sirije, so vpleteni v resne zlorabe človekovih pravic, kršijo premirje, preprečujejo beguncem vrnitev domov, nasilno vračajo begunce v regijo, ogrožajo mir, varnost in stabilnost v Siriji, piše v izjavi predsednika Trumpa, ki jo je izdala Bela hiša, je poročal dopisnik RTV Slovenija Andrej Stopar.

"Dejanja turške vlade ogrožajo nedolžne civiliste in destabilizirajo regijo, hkrati pa spodkopavajo skupno kampanjo proti Islamski državi," izjavo o sankcijah navaja BBC. Trump je s tem izpolnil svojo napoved, s katero je po začetku turške ofenzive skušal odgovoriti na očitke, da je izdal kurdske zaveznike in dodatno destabiliziral bližnjevzhodno regijo, je dodal Stopar. Če Turčija ne bo kmalu ustavila ofenzive, je Trump znova zagrozil s popolnim uničenjem turškega gospodarstva.

Finančni minister Steven Mnuchin je pojasnil, da so ZDA uvedle sankcije proti turškim ministrom za obrambo, energijo in notranje zadeve oziroma proti celotnim ministrstvom. Z izvršnim ukazom je Trump uvedel sankcije proti vsem turškim uradnikom, ki bodo vpleteni v kršenje človekovih pravic. Te sankcije pomenijo prepoved vstopa v ZDA in zamrznitev premoženja v ZDA, ukrepi pa obsegajo tudi finančne sankcije. Carine na jeklo se vračajo na 50 odstotkov, kolikor so znašale do letošnjega maja, trgovinska pogajanja za posle v vrednosti 100 milijard dolarjev pa so prekinjena.

Sankcije se bodo stopnjevale

Pence je sporočil, da je Trump z Erdoganom govoril po telefonu in zahteval takojšnje premirje v Siriji. Ob tem je ameriški podpredsednik dodal, da bodo "nadaljnje sankcije še hujše, če Turčija ne bo končala ofenzive in ne bo pripravljena na pogajanja o dolgoročnem reševanju vprašanja na meji med Turčijo in Sirijo", piše BBC. Pristavil je še, da bo, kolikor hitro se da, odpotoval v Ankaro. Kot poroča Al Džazira, bo skupaj z njim v Turčijo odšel tudi svetovalec za nacionalno varnost Robert O'Brien.

Države Evropske unije so se zavezale, da bodo ustavile izvoz orožja v Turčijo, vendar niso uvedle embarga na ravni EU-ja. V odzivu je Ankara sporočila, da bo preučila sodelovanje z Unijo zaradi njenega "nezakonitega in pristranskega" odnosa.

Turška ofenziva se je začela v sredo, kmalu za tem, ko so ZDA s severa Sirije umaknile svoje vojake. V ponedeljek so sirski Kurdi sporočili, da so s sirsko vlado dosegli dogovor o napotitvi vladne vojske na severno mejo, da bi tako skupaj skušali ustaviti turško ofenzivo. Kurdske sile v dogovoru z režimom v Damasku vidijo nujen korak za preživetje in ustavitev turške akcije. Ankara želi ob meji s Sirijo uničiti grožnje sirske kurdske milice oziroma jih pregnati z območja ob meji in vzpostaviti približno 30 kilometrov široko "varnostno območje".