ZDA bodo v Siriji brez dovoljenja ohranile na stotine vojakov, ki bodo nadzirali naftna polja na vzhodu države. Foto: Reuters

Do zmanjšanja ameriške vojaške navzočnosti v Siriji, za katero Washington ni dobil dovoljenja vlade v Damasku ali Varnostnega sveta ZN-a, prihaja po oktobrski napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Od takrat so ZDA zmanjšale število vojakov v Siriji z okoli 1.000 na trenutnih 600.

Esper je dejal, da so ZDA sposobne po potrebi v Sirijo pripeljati manjše število dodatnih enot. A v bližnji prihodnosti naj bi jih bilo v tej državi okoli 600.

Če bi kakšna ameriška zaveznica ponudila svoje enote, bi lahko ZDA svoje umaknila. "Če bi se zavezniška država, članica Nata, odločila, da nam da 50 ljudi, bi jih lahko morda 50 umaknil," je dejal Esper.

ZDA pravijo, da je namen njihove vojske v Siriji preprečevati ponoven vzpon Islamske države in imeti nadzor nad sirskimi naftnimi polji. Esper je konec oktobra napovedal, da naj bi ameriška vojska preprečevala različnim oboroženim skupinam dostop do naftnih polj na vzhodu države, dostopa do sirske nafte pa da ne bodo omogočili niti sirski vladi.

Pentagon zanika, da razmišljajo o napotitvi enot

Medtem je ameriški časopis Wall Street Journal poročal, da Washington razmišlja o napotitvi dodatnih 14.000 vojakov na Bližnji vzhod zaradi grožnje, ki naj bi jo predstavljal Iran. Časopis, ki se sklicuje na neimenovane ameriške uslužbence, je še poročal, da bi lahko napotitev vključevala tudi na desetine ladij. Trump naj bi se o napotitvi odločil že na začetku tega meseca, še piše Wall Street Journal.

A z obrambnega ministrstva so poročanje že označili za neresničnega. "Naj bo jasno, poročanje je napačno. ZDA ne razmišljajo, da bi na Bližnji vzhod napotile dodatnih 14.000 vojakov," je na Twitterju zapisala tiskovna predstavnica ministrstva Alyssa Farah.

Oktobra so ZDA sicer napovedale napotitev dodatnih 3.000 vojakov v Savdsko Arabijo, pri čemer so kot razlog navedli Iran. Napetosti v regiji so narasle še posebej po lanskem umiku ZDA od iranskega jedrskega programa in uvedbi novih sankcij proti Iranu.