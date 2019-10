ZDA ohranjajo vojsko ob naftnih poljih na vzhodu Sirije. S severovzhoda so se Američani medtem večinoma umaknili, s čimer so Turčiji omogočili obsežen napad na sirske Kurde, sicer ameriške zaveznike v boju proti IS-ju. Foto: Reuters

Ameriško obrambno ministrstvo je opozorilo, da bodo ZDA odbile vsak poskus prevzeti nadzor nad sirskimi naftnimi polji, naj gre za t. i. Islamsko državo (IS) ali sile s podporo Rusije ali Sirije.

Vojska ZDA je prejšnji teden oznanila, da krepi svoje položaje v Siriji z dodatnimi enotami, vključno z mehaniziranimi, kar pomeni oklepna vozila, poroča Al Džazira.

Esper je sicer dejal, da je namen prisotnosti ameriške vojske na "tem strateškem območju preprečiti IS-ju dostop do teh ključnih virov", na vprašanje, ali ta misija vključuje preprečevanje dostopa do sirskih naftnih polj tudi silam ruskih ali sirskih vladnih sil, pa je Esper odgovoril: "Kratek odgovor je da, trenutno da".

Ameriški predsednik odkrito napoveduje, da bodo brez dovoljenja sirske vlade jemali sirsko nafto. Foto: EPA

Medtem ko je ruska vojska v Siriji prisotna z dovoljenjem vlade v Damasku, pa ameriška tega dovoljenja ali dovoljenja Varnostnega sveta ZN-a nima.

Esper je še dejal, da so prihodki od nafte ključni za Sirske demokratične sile (SDF), ki jih pretežno sicer sestavljajo kurdske Ljudske zaščitne enote (YPG). SDF te prihodke potrebuje tudi za pridržanje več tisoč zajetih borcev IS-ja. "Želimo zagotoviti, da bo SDF imel dostop do teh virov, da bi lahko nadzoroval zapore in oboroževal svoje enote, da nam bo pomagal pri naši misiji poraziti IS," je dejal ameriški obrambni minister.

Ameriška vojska uniči, ameriška podjetja popravijo?

Predsednik ZDA Donald Trump je nedavno predlagal, da ameriško naftno podjetje najamejo za začetek popravila sirske naftne infrastrukture, uničene v več kot osmih letih vojne. Obsežno škodo na poslopjih za hrambo nafte, njen transport, obdelavo in rafiniranje so povzročili ravno ameriški zračni napadi, ki so se začeli leta 2015.

Medtem je Trump v Chicagu jasno napovedal, da bodo ZDA zadržale sirsko nafto. "Zadržali bomo nafto," je dejal. "Zapomnite si, to sem vedno govoril. Zaržati nafto, želimo zadržati nafto. 45 milijonov dolarjev na mesec, želimo zadržati nafto. Zavarovali smo nafto," je dejal ameriški predsednik. Kot poroča Guardian, bi to lahko pomenilo vojni zločin.