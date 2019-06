Na zahodu Ugande ob meji z DR Kongo se pripravljajo na nove primere okužbe z ebolo. Foto: Reuters

Gre za prve primere ebole na tem območju Ugande, potem ko se je nevarna bolezen razširila prek meje iz Demokratične republike Kongo, kjer je zaradi okužbe umrlo 1.400 ljudi.

Babica je živela v DR Kongu, kjer je pred kratkim zaradi ebole umrl njen mož. Njena hčerka je prišla iz Ugande skupaj z otroki, da bi skrbeli za dedka. V nedeljo so se vrnili v Ugando, kjer sta babica in petletni vnuk začela kazati znake bolezni in zaradi okužbe tudi umrla.

Po navedbah ugandske ministrice za zdravje Jane Ruth Acheng je bila vrnitev dogovorjena z zdravstvenim ministrstvom DR Konga.

Ugandske oblasti so sumile, da so z ebolo okuženi še trije ljudje, ki so bili v izolaciji, vendar so izolacijski center na jugozahodu Ugande že zapustili. 27 ljudi, ki so bili v stiku z okuženimi, bodo cepili, gibanje pa jim omejili na njihove domove.

Potreben mednarodni odziv

Vodja vodilne zdravstvene humanitarne organizacije Welcome Trust Jeremy Farrar je ocenil, da je trenutni izbruh ebole v osrednji Afriki najhujši po tistem v Zahodni Afriki, kjer je med letoma 2013 in 2016 umrlo 11.310 ljudi. Od lanskega avgusta je v DR Kongu zaradi ebole umrlo skoraj 1.400 ljudi.

Po besedah Farrarja epidemiji še ni videti konca, zato bo potreben popoln nacionalni in mednarodni odziv, da bodo lahko zaščitili življenja.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je zaradi novih okužb v petek sklicala zasedanje izrednega odbora, na katerem se bodo odločali, ali izbruh razglasijo za svetovno zdravstveno krizo.