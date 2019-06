OZN želi do leta 2025 odpraviti vsakršno otroško delo. Foto: Reuters

"Babica me je vrgla iz hiše, ko nisem mogel več pobirati odpadkov, saj sem si zlomil nogo," pravi deček Rohit, eden izmed 4,5 milijona otrok v Indiji, ki opravljajo težaška dela, poroča novinar TV Slovenija Marko Valadžija.

Ob današnjem svetovnem dnevu preprečevanja otroškega dela v Mednarodni organizaciji za delo (ILO) pozivajo, da bi morali otroci prenehati delati in začeti uresničevati svoje sanje.

Opozarjajo, da je po svetu še vedno 152 milijonov otrok prisiljenih delati. Čeprav je otroško delo prisotno v vseh gospodarskih panogah, vsak sedmi otrok dela v kmetijskem sektorju, opozarjajo v ILO-ju. "Prej smo vsi hodili v šolo. Zdaj moramo delati, da lahko preživimo," pravi eden izmed otrok delavcev.

Svetovni dan boja proti otroškemu delu

Največ otroških delavcev je v podsaharski Afriki, državah severne Afrike, srednjega vzhoda in Latinske Amerike. Mnogi med njimi delajo v zelo težkih pogojih, brez osnovne zdravstvene nege, številni zaradi šibkosti postanejo žrtve različnih oblik nasilja.

OZN bi do leta 2025 odpravil otroško delo

"Izkoriščanje otroškega dela v mestih se povečuje. Vladne in nevladne organizacije se posvečajo le reševanju in rehabilitaciji žrtev, ne ukvarjajo pa se z dolgoročnimi rešitvami ali preprečevanjem otroškega dela," je dejala Duvaraka Sriram iz sklada OZN-a za otroke, ki načrtuje do leta 2025 odpravili otroško delo v vseh oblikah.

Evropska unija ob današnjem svetovnem dnevu preprečevanja otroškega dela skupaj z mednarodnimi partnerji poudarja svojo močno zavezo pri zagotavljanju temeljnih človekovih pravic vsakemu otroku ter poziva k izničenju otroškega dela, so sporočili iz Evropske komisije.

Spomnili so na nekatere projekte, s katerimi spodbujajo boj proti otroškemu delu in zaščito otrok v spopadih, med drugim v Siriji in Jemnu.

"EU bo še naprej prvak v boju za pravice otrok po vsem svetu, da bomo zgradili boljšo sedanjost in boljšo prihodnost za mlade generacije," so sporočili iz Bruslja.

ILO je svetovni dan preprečevanja otroškega dela začel leta 2002, da bi opozoril na globalno razsežnost otroškega dela in predstavil ukrepe za preprečevanje otroškega dela. Svetovni voditelji so leta 2015 sprejeli cilje za trajnostni razvoj, v okviru katerih so se zavezali h končanju otroškega dela do leta 2025.