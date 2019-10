Albanski policisti so napade razkrinkali marca lani. Foto: Reuters

Direktor policije Ardi Veliu je pojasnil, da so razkrinkali aktivno celico iranske revolucionarne garde, zadolžene za operacije v tujini. "Zahvaljujoče obveščevalnim informacijam smo marca lani preprečili, da bi ta celica po naročilu iranskih oblasti izvedla več napadov na naših tleh," je dodal. Glavni osumljenci za načrtovanje napada naj bi se skrivali v Avstriji in Turčiji.

Leta 2014 se je v bližino albanskega pristanišča Drač zateklo okoli 3.000 članov skupine Ljudska mudžahedinska iranska organizacija (PMOI), saj so bili v Iraku, kjer so živeli in delovali prej, večkrat tarče napadov. Ta skupina, ki jo vodi v Parizu živeča Maryam Rajavi, se predstavlja kot alternativa trenutni šiitski verski oblasti v Iranu. Rajavijeva trdi, da si prizadevajo za demokracijo, ločitev religije in države, zasebna vlagajanja in jedrsko razorožitev.

Albanska opozicija je premierja Edija Ramo obtožila, da so oblasti to informacijo objavile le zato, da bi preusmerile pozornost medijev od neuspeha, ker Evropska unija državi ni prižgala zeleni luči za začetek pristopnih pogajanj.

Lani decembra je Albanija izgnala iranskega veleposlanika in še enega iranskega diplomata z utemeljitvijo, da sta "škodovala nacionalni varnosti Albanije".