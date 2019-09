Operacijo so izvedli v mestih Parets del Valles in Sabadell. Foto: EPA

V okviru operacije so policisti v jutranjih urah izvedli tudi več racij, med katerimi so zasegli dokumente, računalnike in material, iz katerega bi lahko izdelali razstrelivo. Operacija se je osredotočila na mesti Parets del Valles in Sabadell v bližini Barcelone, odredilo pa jo je špansko sodišče v Madridu po več kot leto dni trajajoči preiskavi suma terorizma, na spletni strani piše časopis La Vanguardia.

V raciji naj bi po pisanju časopisa med drugim zasegli tudi snovi, ki bi se lahko uporabile za izdelavo razstreliva, a uradne potrditve glede njihove namembnosti še ni. Priprti aktivisti se bodo v prihodnjih dneh zglasili pred sodnikom v Madridu.

Šlo naj bi za člane mreže neodvisnosti naklonjenih katalonskih skupin CDR, piše tiskovna agencija Catalan News. Policijski viri so aretirane opisali kot katalonske separatiste, ki naj bi za 1. oktober, drugo obletnico referenduma o neodvisnosti Katalonije, ki so ga španska sodišča razglasila za nezakonitega, načrtovali napade, poroča BBC.

Gibanje za neodvisnost Katalonije, za katero so značilna predvsem mirna zborovanja, v zadnjih letih predstavlja velik izziv za Španijo. Najnovejša anketa katalonske vlade sicer kaže, da 48,3 odstotka vprašanih nasprotuje neodvisnosti, podpira pa jo 44 odstotkov vprašanih.