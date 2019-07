Puigdemont je napovedal nadaljevanje boja. Foto: Reuters

Predsednik Sodišča EU-ja je v začasni sodbi odločil, da Puigdemont in Comin, ki sta v prostovoljnem izgnanstvu v Belgiji, za zdaj ne moreta zasesti sedežev v Evropskem parlamentu, kamor sta bila izvoljena na majskih volitvah, ker Evropski parlament ne more preveriti, ali sta upravičena do mandata evropskih poslancev, saj ju ni na seznamu poslancev iz Španije.

V skladu s špansko zakonodajo morajo namreč tisti, ki so bili izvoljeni v Evropski parlament, za prevzem mandata priseči na španski ustavi. Nekdanja člana katalonske vlade, ki jima v Španiji zaradi njune vloge pri poskusu katalonske odcepitve grozi aretacija, tega nista storila, zaradi česar ju ni na seznamu evropskih poslancev iz Španije.

Nekdanji predsednik Katalonije je v odzivu napovedal, da bo nadaljeval boj za sedež evropskega poslanca.

Poleg Puigdemonta in Comina sedeža v Strasbourgu oziroma Bruslju ne bo mogel zasesti niti nekdanji podpredsednik Katalonije Oriol Junqueras, ki v Španiji v priporu čaka sodbo v povezavi s poskusom katalonske odcepitve.

Špansko vrhovno sodišče mu namreč ni dovolilo, da bi zapustil pripor in prisegel kot evropski poslanec. To sodišče je sporočilo, da bo sodišče v Luksemburgu zaprosilo za mnenje o tem, ali Junqueras uživa poslansko imuniteto, čeprav ni prisegel kot evropski poslanec. Zanima ga tudi, ali ima v primeru imunitete pravico, da odide iz pripora in se udeleži seje Evropskega parlamenta.

Novoizvoljeni evropski poslanci in poslanke se bodo na ustanovnem zasedanju sestali v torek v Strasbourgu. Pred parlamentom so za torek napovedane demonstracije v podporo tem trem katalonskim evropskim poslancem.