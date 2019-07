Predčasne volitve bodo v Avstriji potekale septembra. Foto: EPA

Zaradi objave videoposnetkov v aferi Ibiza je bila 27. maja v avstrijskem parlamentu izglasovana nezaupnica takrat že manjšinski vladi pod vodstvom prvaka ljudske stranke (ÖVP) Sebastiana Kurza, ki so mu javnomnenjske raziskave na predčasnih volitvah 29. septembra letos doslej napovedovale gladko zmago.

Po poročanju avstrijske revije Falter je sodelavec iz kabineta kanclerja, pri ÖVP-ju pristojen za družbena omrežja, maja letos pod lažnim imenom naročil uničenje petih nosilcev podatkov. Tega ni zaupal strokovnjakom v kabinetu, ampak je to naročil avstrijskemu podjetju kot zunanjemu izvajalcu. Kot je za revijo dejal direktor podjetja Reisswolf, Siegfried Schmedler, se v 25-letni zgodovini podjetja ni zgodilo, da bi nekdo pod lažnim imenom in s tako prizadevnostjo dal uničiti nosilce podatkov. Prav tako je želel nekatere od uničenih delcev vzeti s seboj.

Za zdaj ni znano, kateri podatki so bili na nosilcih podatkov. Časovna bližina z objavo videoposnetkov, na katerih nekdanji podkancler in vodja avstrijskih svobodnjakov (FPÖ) Heinz-Christian Strache domnevni nečakinji ruskega oligarha obljublja gospodarske ugodnosti v zameno za denarna nakazila stranki, je že povzročila ugibanja, da naj bi bilo uničenje podatkov povezano z afero Ibiza.

Zaradi afere Ibiza je maja padla vlada kanclerja Sebastiana Kurza. Foto: Reuters

ÖVP : Legitimno uničenje zaradi predaje poslov

Generalni sekretar ÖVP-ja Karl Nehammer je to že odločno zanikal. Kot je dejal v torek zvečer v pogovoru za avstrijsko televizijo ORF, je uničenje občutljivih podatkov pred predvideno predajo poslov prehodni vladi legitimno, ravnanje sodelavca v kanclerskem kabinetu pa je bilo po njegovi oceni "napačno in nekorektno". Dodal je, da naj bi podatke uničili zaradi strahu, da ne bi ti pricurljali v javnost. Kurz, ki je trenutno na obisku v Silicijevi dolini v ZDA, se na poročanje Falterja še ni odzval.

Zdajšnja avstrijska kanclerka Brigitte Bierlein je v odzivu dejala, da je brisanje določenih občutljivih podatkov, ki ne sodijo pod arhivsko zakonodajo, v skladu z običajno prakso pri menjavi vlade. Kljub temu bodo primer proučili, vključilo se je tudi že tožilstvo, je še dejala.

Izredna seja parlamenta?

Dosedanja opozicija in politični nasprotniki ÖVP-ja so že zahtevali dodatna pojasnila. Avstrijski socialdemokrati (SPÖ) in Neos so med drugim zahtevali pojasnila od kanclerke, kdo vse je vedel za uničenje podatkov, proti koliko ljudem poteka preiskava in zaradi katerih prestopkov ter kdo vse je uporabljal nosilce podatkov, preden so bili uničeni. Prav tako se zaradi afere obeta izredna seja avstrijskega parlamenta, ki bi lahko bila šele avgusta. Za zdaj izredni seji nista naklonjena SPÖ in FPÖ. Zeleni med drugim podpirajo ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije.

Revija Falter je v torek objavila tudi videoposnetek nadzorne kamere podjetja, na katerem je videti sodelavca kanclerskega kabineta, kako živčen v podjetju prisostvuje uničevanju podatkov. Pri tem je po navedbah vodstva podjetja vztrajal, da nosilce podatkov uničijo trikrat. Moškemu, ki se je podjetju predstavil z lažnim imenom, so tudi izdali račun za 76,45 evra, ki pa ni bil nikoli plačan. Ker ga pod lažnim imenom niso našli, je podjetje vložilo prijavo zaradi goljufije. Pozneje so ugotovili, da gre za nekdanjega sodelavca v kanclerskem kabinetu. Ob govoru Kurza v politični akademiji ob predčasnem koncu njegove vlade ga je namreč prepoznal eden od zaposlenih v podjetju Reisswolf.