"Alma Zadić in vse druge žrtve sovražnega govora imajo mojo polno podporo," je tvitnil kancler Kurz. Foto: Reuters

Nova vladna koalicija, v kateri sta ljudska stranke (ÖVP) in Zeleni, se je tri dni po prisegi pred predsednikom države Alexandrom Van der Bellnom v petek predstavila tudi avstrijskemu parlamentu. Novi, stari kancler in prvak ljudske stranke Sebastian Kurz je poudaril, da vladni program združuje "najboljše od obeh svetov". Podkancler Werner Kogler iz vrst Zelenih je menil, da gre za dober pakt.

V središču tega so po Koglerjevih besedah zaščita podnebja in varovanje okolja. Cilj je, da Avstrija do 2040 postane ogljično nevtralna ter na tem področju v Evropi tudi prevzame vodilno mesto. Podkancler je izpostavil tudi proevropski značaj nove avstrijske vlad in dodal, da je vseeno, kdo je uveljavil kaj, saj naj bi bili zmagovalci državljani Avstrije.

V novi vladi je več žensk kot moških. Foto: Reuters

Kancler Kurz pa je izpostavil, da je koalicijsko vlado omogočila nova oblika iskanja kompromisa, zaradi katerega bodo tako ljudska stranka kot Zeleni lahko uresničili svoje glavne predvolilne obljube.

A vladni program je v parlamentu naletel na kritike opozicije. Predsednica socialdemokratov Pamela Rendi-Wagner je turkizno-zeleno koalicijo označila kot "tveganje na škodo družbene enakosti v Avstriji". Vodja poslanske skupine svobodnjakov Herbert Kickl je dejal, da ni še nikoli doživel, da "dve stranki vlade dejansko ne vodita ena z drugo, pač pa ena ob drugi". Vodja poslanske skupine Neos Beate Meinl-Reisinger je napovedala, da si vlada zasluži 100 dni miru, vendar je hkrati menila, da je treba napovedanim nameram vdihniti življenja, manjkajo po njeni oceni tudi navedbe o finančni vzdržnosti napovedanih ukrepov ter pokojninska reforma.

Alma Zadić tarča sovraštva na spletu 35-letna nova pravosodna ministrica Alma Zadić iz vrst Zelenih, ki je do zdaj delovala kot odvetnica za zaščito človekovih pravic, je dobila 24-urno policijsko zaščito. Njeno imenovanje je namreč na družbenih omrežjih in forumih sprožilo val kritik skrajnih desničarjev, dobila je tudi nekaj groženj, zato jo ves čas varujejo trije pripadniki elitne posebne policijske enote Cobra. Sovražna sporočila proti Zadićevi je obsodil tudi Kurz, ki je dejal: "Vztrajno se bomo borili proti spletnemu sovraštvu, ki je nesprejemljiv pojav današnjega časa. Takšne stvari ne bi smele dobiti prostora med nami."

Zadićeva, ki je pri desetih letih pred vojno iz BiH-a zbežala na Dunaj, je dejala, da se bo kot pravosodna ministrica borila za pravičnejši priseljenski sistem.

Program avstrijske vlade sicer sega vse od uravnotežene proračunske politike do uvedbe zavarovanja za primer dolgotrajne oskrbe. Ena od osrednjih točk je razbremenitev prebivalstva, tako naj bi se davki in prispevki znižali na 40 odstotkov. Prav tako naj bi sprejeli ukrepe v podporo avstrijskemu kmetijstvu in gospodarstvu. Primarni cilj je, da ljudje dobijo delo in od njega tudi živijo, je napovedal avstrijski kancler. Vlada med drugim načrtuje uvedbo tovrstnega izobraževanja, ki bi mladim omogočilo, da bodo pripravljeni na trg dela.

Kurz predstavil vladni program

Na področju migracij je kancler napovedal, da bo vlada zasledovala jasno usmeritev. Samo s kar najboljšo možno zaščito zunanjih meja Evropske unije ter doslednim bojem proti tihotapljenju ljudi je mogoče končati umiranje v Sredozemskem morju, ob istočasnem razvojnim sodelovanjem in pomočjo na kraju samem, je še dejal Kurz.

V novi avstrijski vladi je poleg kanclerja še 14 ministric in ministrov, od tega deset iz vrst ÖVP-ja in štirje iz vrst Zelenih. Vlada bo tudi imela državno sekretarko in državnega sekretarja. Tokrat je tudi prvič, da je v avstrijski vladi več ministric kot ministrov.