Kurz in Kogler (zadaj) sta v skupni izjavi za avstrijsko tiskovno agencijo APA sporočila, da so pogajanja vstopila v odločilno fazo. Foto: Reuters

"Intenzivna pogajanja v zadnjih dneh in tednih so se izplačala. Ciljne črte še nismo prestopili, vendar pa so bili veliki kamni že umaknjeni s poti do skupne vlade," je zapisal nekdanji kancler Kurz.

Tudi vodja Zelenih je poudaril, da so bile številne na videz nepremostljive ovire že premagane. "Posamezna pomembna vprašanja pa so še odprta in jih bomo reševali v prihodnjih dneh," je poudaril. "Če nam bo uspelo rešiti še te zadnje odprte točke, bi lahko prihodnjo soboto na kongresu stranke odločili o vstopu avstrijskih Zelenih v zvezno vlado," je dodal Kogler.

Stranka Zelenih na zvezni ravni še nikoli ni bila del avstrijske vlade. Ljudska stranka je na drugi strani v koaliciji s svobodnjaki nazadnje vladala med letoma 2017 in 2019, a je zaradi afere Ibiza vodje svobodnjakov vlada razpadla, sledile pa so predčasne volitve.

"Posamezna vprašanja so še odprta," opozarja Kogler. Foto: Reuters

ÖVP je na predčasnih volitvah 29. septembra prejel največ glasov – 37,5 odstotka, zaradi česar je Kurz prejel nov mandat za sestavo vlade. Zeleni pa so se zmagovito vrnili v parlament s 13,9 odstotka glasov. Če bo strankama uspelo skleniti koalicijski dogovor, bodo Zeleni v Avstriji prvič vstopili v vlado na zvezni ravni. Koalicijske pogovore so začeli že sredi oktobra.

Vsa vprašanja še niso razrešena

Že med predkoalicijskimi pogovori sta stranki določili glavne teme koalicijskih pogajanj – izobraževanje, transparentnost, podnebna kriza, gospodarstvo in migracije, glede katerih je bilo pričakovanega tudi največ nestrinjanja. Vodji strank v današnji skupni izjavi o skorajšnjem koncu pogajanj nista navedla, katerih vprašanj še niso razrešili, prav tako nista spregovorila o razdelitvi resorjev v vladi.

Pričakovani koalicijski sporazum mora sicer pri Zelenih potrditi še kongres stranke, medtem ko v ljudski strani to ni potrebno.