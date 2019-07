Foto: Reuters

Poimensko je do zdaj znanih 95 žrtev, lahko pa bi jih bilo še več. Vsi so dečki, stari do 14 let.

Urologa so ujeli, ker je ena od domnevnih žrtev podala kazensko ovadbo, policija pa je potem prišla na sled še ostalim primerom.

Spolne zlorabe naj bi se dogajale v ordinaciji in na domu, in sicer med letoma 2000 in 2019.



Najmanj štirje dečki so utrpeli tudi posledice.



Urolog je sicer že od začetka leta v preiskovalnem priporu. Trdi, da so bili postopki medicinsko utemeljeni, da so bili iz strokovnega vidika nujni, vendar pa je izvedensko mnenje to že ovrglo. Grozi mu od deset do petnajst let zapora.



Policija je doslej uspela zaslišati 71 domnevnih žrtev, s preiskavo bodo seveda nadaljevali, trajala naj bi do konca avgusta.