Vučić zanika, da bi bil Beograd obveščen o operaciji kosovskih specialcev na severu Kosova. Foto: EPA

Šlo je za operacijo proti organiziranemu kriminalu, je sporočila kosovska policija, v okviru nje pa so aretirali okoli 30 ljudi, med katerimi je 23 Srbov in Bošnjakov, tudi pripadnikov kosovske policije.

Ljudi, ki so jih aretirali v okviru operacije, naj bi bili sicer vpleteni tudi v lanski umor politika kosovskih Srbov Oliverja Ivanovića in kosovskega policista Enverja Zumberija leta 2011.

Tožilstvo v Prištini je sporočilo, da med operacijo niso aretirali vseh osumljenih, zato je po poročanju srbskih medijev pričakovati, da se bo operacija nadaljevala.

V Kosovski Mitrovici je potekal protestni shod kosovskih Srbov. Po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug je župan Kosovske Mitrovice Goran Rakić zbranim dejal: "Prosim vas, da ne nasedate njihovim provokacijam, skuhanim v zahodnih kuhinjah."

Kfor tako, Vučić drugače

Srbski predsednik Aleksander Vučić je zaradi dogajanja na severu Kosova odredil polno bojno pripravljenost srbske vojske, poletel je tudi mig-29.

Vučić je po začetku operacije ukazal bojno pripravljenost srbske vojske. Foto: Reuters

Iz mednarodne misije Kforja na Kosovu pod vodstvom Nata so medtem sporočili, da operacija ne bi smela presenetiti Srbije, saj so Beograd o tem vnaprej obvestili. "Razmere so bile pod nadzorom, neprestano smo jih spremljali. Dobro izmenjujemo informacije in bili smo v stiku s srbskimi oblastmi," je za srbsko televizijo Prva dejal tiskovni predstavnik Kforja Vincenzo Grasso.

"V tem trenutku miru na Kosovu najbolj grozijo retorika, propaganda, provokacije in včasih lažne izjave politikov. Jaz sem tu skoraj 20 mesecev in ni bilo večjih incidentov. Največja grožnja miru in stabilnosti je retorika, ki jo nekateri voditelji uporabljajo in zlorabljajo, kot tudi mediji, ki pri tem sodelujejo," je poročanju hrvaškega Jutarnjega lista dejal Grasso.

Medtem srbski predsednik pravi drugače. Po njegovih besedah Beograda o akciji vnaprej niso obvestili, so pa zanjo izvedeli iz obveščevalnih virov. Vučić je še dejal, da Kfor na Kosovu ni nevtralen.

Medtem srbski dnevnik Danas na svojem portalu piše, da je osnovno vprašanje, ki ga postavljajo nekateri kosovski in srbski novinarji, zakaj je do operacije prišlo ravno zdaj in ali je Vučić svoj včerajšnji nagovor srbskega parlamenta o Kosovu načrtoval, vedoč, kaj se pripravlja in ali gre za še eno dogovorjeno predstavo politikov iz Beograda in Prištine.