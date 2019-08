Po podatkih varnostnih služb se je 260 državljanov BiH pridružilo IS-ju. Foto: Reuters

Mektić je v pogovoru za sarajevski časnik Dnevni avaz povedal, da so oblasti v BiH potrdile identiteto 25 do 30 oseb, ki so bile povezane z islamskimi terorističnimi organizacijami in čakajo na vrnitev v domovino. Pojasnil je, da so med njimi tako borci IS-ja kot njihove žene in otroci. Trenutno so v begunskih taboriščih, kjer čakajo na repatriacijo, a je Mektić dodal, da ne potekajo nobene aktivnosti za njihovo vrnitev.

Kot je dejal, gre za uradne podatke "o osebah z imenom in priimkom, za katere se ve, da so tam". S tem je zanikal navedbe, da naj bi na repatriacijo iz Sirije in Iraka čakalo več kot sto ljudi. "Trenutno ne izvajamo nobenih aktivnosti za izvedbo vrnitve kakega našega državljana. Razpolagamo samo z informacijo o številu teh ljudi. Čakamo, da nam dostavijo podatke za katero od oseb, da bi lahko začeli preverjanje," je povedal Mektić.

Če so državljani, jih bomo sprejeli ...

Mediji v BiH in na Hrvaškem so pred kratkim poročali, da je postopek repatriacije zapleten zaradi težav pri koordinaciji med različnimi vejami državnih in lokalnih oblasti v BiH. Mediji so tudi navedli, da svojci ujetih nekdanjih borcev pritiskajo na oblasti, da pospešijo njihovo vrnitev v domovino.

Minister je tudi pojasnil, kaj se bo zgodilo z vdovami državljanov BiH, ki so umrli kot borci IS-ja: "Če nedvomno ugotovimo, da so državljanke BiH, jih bomo sprejeli. V nasprotnem jih ne bomo, ker nimamo obveznosti, da bi sprejemali tujce." Podobno bodo ravnali tudi v primeru otrok: "Če niso vpisani v register državljanov BiH, niso državljani BiH in jih ne bomo sprejeli v državo."

260 oseb iz BiH se je pridružilo IS-ju

Za Dnevni avaz je Mektič med drugim izjavil, da bodo morebitnim povratnikom iz Iraka in Sirije zagotovili začasno namestitev v sprejemnem centru v Salakovcu pri Mostarju, "če nimajo nikogar, ki bi jih v državi sprejel". Toda možnost, da bi nekdanje džihadiste namestili v Salakovcu, je novinarjem v Mostarju zanikal njegov namestnik Mijo Krešić, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Krešić meni, da je treba proti borcem IS-ja sprožiti pravosodne postopke in jih imeti pod nadzorom.

Po podatkih varnostnih služb je med okoli 40.000 borci iz 110 držav, ki so se od leta 2012 pridružili IS-ju, 260 oseb iz BiH. Od tega naj bi bilo 180 moških. ZDA so februarja zahtevale od BiH, da prevzame svoje državljane, ki so jih zajeli v spopadih z IS-ja. Za zdaj se je vrnil le Ibro Ćufurović iz Velike Kladuše. Trenutno je v zaporu v Zenici, kjer čaka na sojenje zaradi obtožb o terorizmu.