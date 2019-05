Humanitarne organizacije opozarjajo na zelo slabe razmere, v katerih prebivajo prebežniki v tej državi, ki želijo nadaljevati pot v Zahodno Evropo. Foto: AP

Zaradi tega so morali prostovoljci združenja Aid Brigade v Sarajevu prekiniti svoje delo, ko so prebežnike oskrbovali s hrano in jim urejali začasna prebivališča, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Aid Brigade je na svoji strani na Facebooku objavil, da so 22. maja ustavili svoje dejavnosti, med drugim deljenje hrane, urejanje začasnih prenočišč, izvajanje delavnic in nudenje psihološke pomoči. Odločitev so sprejeli, ko jih je preiskala večja skupina policistov in preiskovalcev notranjega ministrstva.

V preiskavi so ugotovili, da prostovoljci motijo javni red in mir ter kršijo zakon, ker so v državo vstopili kot turisti, kot taki pa ne smejo opravljati prostovoljnega ali humanitarnega dela. Nekaterim prostovoljcem so ukazali, da morajo zapustiti državo.

Pristojne oblasti v BiH-u so pojasnile, da so med pregledom dejavnosti ugotovili, da odgovorna oseba organizacije, ki razdeljuje brezplačne obroke prebežnikom, nima ustreznega dovoljenja za izvajanje takšnih dejavnosti. Sedem državljanov članic Evropske unije pa ni imelo urejenega statusa v BiH-u.

Zaman prosili za registracijo

Prostovoljci so sicer zaprosili oblasti za registracijo Aid Brigade kot nevladne organizacije, a so njihovo prošnjo po petih mesecih čakanja zavrnili.

Kot prostovoljci so bili predvsem dejavni mladi iz Slovenije, Nizozemske, Španije in Velike Britanije, pomagali pa so tudi domačini.

V organizaciji so od marca lani v povprečju dvakrat dnevno nahranili 285 beguncev, kar je okoli 120.000 obrokov. V begunskem taborišču Ušivak so lani razdelili 600 zimskih jaken in spalnih vreč, januarja pa so odprli zavetišče za begunce in brezdomce iz BiH-a, so še zapisali na Facebooku. "Hvala vsem, ki so pomagali pri teh neverjetnih dosežkih," so dodali.