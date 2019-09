Vodja CDU-ja na Saškem Michael Kretschmer je zadovoljen z izidi. Foto: EPA

Glede na vzporedne volitve televizij ARD in ZDF so na Saškem krščanski demokrati (CDU) pod vodstvom dosedanjega predsednika deželne vlade Michaela Kretschmerja, ki je že izrazil zadovoljstvo z izidi, dobili med 32 in 33,15 odstotka glasov. Pred petimi leti so jih dobili slabih 40.

AfD se je zavihtel na drugo mesto, na Saškem je s 27,5 odstotka glasov doživel najboljši izid doslej med vsemi nemškimi deželami. Pred petimi leti je dobil le slabih deset odstotkov podpore volivcev.

Tretje mesto se z dobrimi desetimi odstotki obeta Levici, ki ji je podpora prav tako občutno padla. Socialdemokratom (SPD), ki so bili skupaj s CDU-jem v saški deželni vladi, se napoveduje četrto mesto z osmimi odstotki glasov, kar je prav tako manj kot pred petimi leti. Zeleni lahko računajo na dobrih osem odstotkov glasov, kar je približno tri odstotne točke več kot pred petimi leti.

Socialdemokrati za las ohranili primat v Brandenburgu

Stranka AfD bo izide volitev proslavila na ladjici v Dresdnu. Foto: EPA

V Brandenburgu, deželi, ki obkroža prestolnico Berlin, sta doslej vladajoča SPD in Levica prav tako doživela slabši izid kot leta 2014, vendar pa bi skupaj še vedno lahko ohranila koalicijo na deželni ravni. SPD pod vodstvom predsednika deželne vlade Dietmarja Woidkeja lahko glede na vzporedne volitve računa na dobrih od 26,5 do 27,5 odstotka glasov.

Tudi v Brandenburgu se je AfD zavihtel na drugo mesto. Prejel naj bi med 22,5 in 24,5 odstotka glasov, kar je še enkrat več kot leta 2014, ko je prejel 12,2 odstotka glasov.

Na tretje mesto se je uvrstil CDU s 15 odstotki, kar je skoraj osem odstotnih točk manj kot pred petimi leti. Podoben padec so doživeli tudi v Levici, kjer jim je podpora z 19 odstotkov leta 2014 padla na dobrih deset.

Položaj so v tej zvezni deželi izboljšali tudi Zeleni, a se jim z okoli desetimi odstotki glasov obeta šele peto mesto. Je pa to vendarle najboljši izid doslej v obeh zveznih deželah. Liberalci (FDP) so medtem ostali zunaj obeh deželnih parlamentov, saj niso presegli petodstotnega volilnega praga, navaja nemška tiskovna agencija DPA.

AfD slavil na evropskih volitvah

Napovedi javnomnenjskih raziskav, ki so napovedovale celo zmago AfD-ja, se tako vendarle niso uresničile. AfD je sicer v teh dveh deželah osvojil največ glasov na majskih volitvah v Evropski parlament, na Saškem pa tudi na volitvah v zvezni parlament leta 2017.

V nekdanjih vzhodnonemških zveznih deželah biva skoraj desetina vseh Nemcev – v Saški dobre štiri milijone, v Brandenburgu pa 2,5 milijona. V mestu Chemnitz sta lani sirski in iraški državljan umorila tamkajšnjega prebivalca, kar je sprožilo množične shode in nasilje skrajne desnice. Prestolnica Brandenburga je Potsdam, Saške pa Dresden.