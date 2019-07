Foto: EPA

S 315 glasovi za in 274 proti so sprejeli amandma k zakonu o oblikovanju polavtonomne vlade na Severnem Irskem, v skladu s katerim je prepovedano prekiniti delo parlamenta med 9. oktobrom in 18. decembrom. Severna Irska je brez vlade od januarja 2017, zdaj pa potekajo pogovori o ponovni vzpostavitvi oblasti. V amandmaju zahtevajo, da morajo poslanci zasedati brez prekinitve, da bi spremljali napredek v teh pogovorih. Če bo v navedenem obdobju vlada na Severnem Irskem oblikovana, bo prepoved prekinitve dela parlamenta prenehala veljati.

Med 315 poslanci, ki so glasovali za amandma, je bilo 17 članov konservativne stranke, tudi državna sekretarka Margot James, ki je odstopila s položaja. "Ocenila sem, da je čas, da pridružim tistim, ki skušajo narediti nekaj glede tega (op. poskusa, da bi omejili delo parlamenta)," je dejala za BBC.

"To je zelo pomemben amandma, saj premierju pošilja zelo pomembno sporočilo - če nameravate zapreti poslansko zbornico in nas poslati stran do 31. oktobra, parlament ne bo dovolil tega," je po navedbah britanskega BBC povedal predlagatelj amandmaja iz vrst opozicijskih laburistov Hilary Benn.

Četverica ministrov ni glasovala

Z Downing Streeta so v odzivu na sprejetje amandmaja sporočili, da je odhajajoča premierka "globoko razočarana, da več ministrov ni glasovalo". Štirje ministri, med njimi tudi minister za finance Philip Hammond, so se namreč vzdržali glasovanja. "Naslednik premierke bo to zagotovo upošteval pri oblikovanju nove vlade," je sporočil tiskovni predstavnik Mayeve.

Najverjetnejši novi predsednik torijcev Boris Johnson je dal vedeti, da ne bo zaprosil za novo preložitev brexita in da je pripravljen EU zapustiti z ali brez dogovora. Foto: EPA

Kot je znano, je Johnson, ki velja za favorita v boju za položaj vodje vladajočih torijcev, že večkrat dal vedeti, da ne bo zaprosil za novo preložitev brexita in da je pripravljen EU zapustiti z ali brez dogovora. Po njegovih besedah je ena od možnosti tudi prekinitev dela parlamenta, ki bi mu kot premierju omogočila, da bi t. i. trdi brexit izpeljal, ne da bi o tem glasovali poslanci. Njegov protikandidat Jeremy Hunt je to možnost izključil.

Naslednik Mayeve bo znan 23. julija

Kdo bo nasledil Thereso May, bo znano 23. julija. O novem predsedniku konservativne stranke odloča 160.000 članov stranke, ki svojo voljo sporočajo prek pošte. Novi predsednik stranke bo hkrati postal tudi premier.