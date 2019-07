Glavna tema soočenja Hunt – Johnson brexit

Do končnega roka za brexit je manj kot štiri mesece

London - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Johnson (levo) je Huntu očital, da ni "povsem zavezan" oktobrskemu roku brexita, in ga označil za "defetista". Foto: Reuters

Dva tedna preden bodo člani britanske konservativne stranke odločili o tem, kdo bo po Theresi May vodil stranko in vlado, sta se soočila edina preostala kandidata Boris Johnson in Jeremy Hunt. Glavna tema soočenja je bil izstop iz EU-ja.