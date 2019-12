Papež je že pred časom objavil tudi smernice za preprečevanje spolnih zlorab v Vatikanu. Foto: AP

S papeško tajnostjo so v nekaterih lokalnih cerkvah preprečevali ovajanje suma spolnih zlorab duhovnikov civilnim oblastem. Nova pravila, ki bodo začela veljati 1. januarja prihodnje leto, pa prepovedujejo predstavnikom Cerkve, da bi prisilili k molku kogar koli, ki je doživel spolno nasilje duhovnika, mu bil priča ali je za to le izvedel.

Papež je zaostril tudi pravila glede otroške pornografije. Po novem velja za hud zločin, če duhovnik poseduje ali posreduje pornografsko gradivo, na katerem so mladoletni – in le le otroci, mlajši od 14 let, kot je veljalo do zdaj.

Novi ukrepi sledijo prvemu vrhu Katoliške cerkve o spolnih zlorabah otrok, ki je v Vatikanu potekal februarja. Med prvimi papeževimi ukrepi po vrhu so sicer nova pravila Katoliške cerkve, sprejeta maja letos. V skladu z njimi morajo vsa duhovščina in redovniki obvezno prijaviti spolne zlorabe v Cerkvi ali njihovo prikrivanje, z izjemo zlorab, za katere izvejo pri spovedi.

Pedofilski škandali Katoliško cerkev pretresajo že več desetletij. Zanje se je že večkrat opravičila, a žrtve so vedno znova zahtevale konkretne ukrepe.