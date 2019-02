Zaščita otrok je pomembnejša od ugleda Cerkve, je poudaril papež Frančišek. Foto: Reuters

Tovrstnega krutega dejanja ne more upravičiti nobena razlaga, je dejal in obljubil, da Katoliška cerkev v prihodnje ne bo več prikrivala zločinov pedofilskih duhovnikov, kot je bilo to v preteklosti. "Naše delo nas je privedlo do ugotovitve, da je resnost nadloge spolnih zlorab mladoletnih razširjen pojav v vseh kulturah in družbah in da je bilo tako tudi v preteklosti," je dejal Frančišek ob koncu maše in napovedal, da bodo smernice za preprečevanje zlorab in kaznovanje zločincev prenovljene in bodo vsebovale več močnejših vzvodov.

Obljubil je tudi, da bodo v prihodnosti kakršen koli primer zlorabe obravnavali z največjo resnostjo. "Odmevi tihega joka malih, ki so v njih našli mučitelje namesto očetov ali duhovnih vodij, bodo pretresli srca, zaslepljena s hipokrizijo in oblastjo," je povedal papež in dodal, da je njihova dolžnost, da pozorno prisluhnejo temu tihemu joku. Po oceni papeža so tako zlorabe v Cerkvi še hujše kot drugod, saj niso v skladu z moralno avtoriteto in etično verodostojnostjo, ki jo Cerkev predstavlja in uči.

Žrtve spolnih zlorab so razočarane

Kljub ostrim obsodbam spolnih zlorab pa papež ni predstavil konkretnih načrtov za boj proti njim, kar je glavni očitek žrtev zlorab. Škofje tudi predvidoma na bodo sprejeli zavezujočih sklepov ali sklepne izjave, bodo pa izdali priročnik z vprašanji in odgovori o tem, kako ravnati v primerih spolnih zlorab, je pojasnil malteški nadškof Charles Scicluna.

Miguel Hurtado, žrtev spolne zlorabe, in ustanovna članica gibanja ECA (Ending Clergy Abuse) Denise Buchanan Foto: Reuters

Predstavniki žrtev so nad "izplenom" konference razočarani, saj se, kot je dejal Matthias Katsch iz enega od nemških združenj žrtev spolnih zlorab, vrh Vatikana izogiba sprejetju jasnih smernic in navodil. Organizirali so tudi proteste, na katerih so papežu očitali, da ne sliši njihovih krikov. Zahtevali so, da se storilce tovrstnih dejanj in tiste, ki jim to omogočajo, razreši duhovniškega poklica, ne pa da se jih zgolj premešča v druge župnije. Razburilo jih je tudi priznanje nemškega kardinala Reinharda Marxa, da je Cerkev uničila dokumente o duhovnikih, ki so spolno zlorabili otroke, oziroma da teh dokumentov sploh niso pripravili.

"Medtem ko verniki po svetu vpijejo po konkretnih spremembah, je papež znova podal zgolj mlačne obljube, ki smo jih že slišali," je bila v izjavi ostra Anne Barrett-Doyle iz ameriškega združenja žrtev spolnih zlorab bishopaccountability.org.