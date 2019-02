Pedofilski škandali Katoliško cerkev pretresajo že več desetletij. Foto: Reuters

"Papirji, ki bi dokumentirali ta grozljiva dejanja in imenovali odgovorne, so bili uničeni ali pa sploh niso bili pripravljeni," je v nagovoru udeležencem vrha Katoliške cerkve o spolnih zlorabah otrok dejal kardinal. "Namesto storilcev se je grajalo žrtve in se jih utišalo. Vzpostavljenih postopkov za pregon zločinov se namerno ni upoštevalo, večinoma se jih je celo ignoriralo. Pravice žrtev so bile poteptane in prepuščene muhavosti posameznikov," je izpostavil in opozoril, da je vse to v nasprotju z vsem, kar bi morala predstavljati Cerkev.

Predsednik nemške škofovske konference se je zavzel za večjo transparentnost cerkvenih postopkov. Število primerov, ki jih preučujejo cerkvena sodišča, in podrobnosti o teh primerih bi morali kolikor se da predstaviti javnosti.

Vrh o zlorabah v RKC-ju

V Vatikanu v teh dneh poteka prvi cerkveni vrh o spolnih zlorabah otrok, na katerem se je zbralo okoli 190 udeležencev. Papež Frančišek je v četrtek ob začetku konference škofom predstavil predloge v 21 točkah, s katerimi bi zaščitili otroke. Deležen pa je bil tudi kritik, ker ni podprl ključnih zahtev žrtev zlorab, in sicer da bi se iz Cerkve izključilo vse napadalce, ki so skušali prikriti svoja dejanja.

Pedofilski škandali Katoliško cerkev pretresajo že več desetletij. Zanje se je doslej že večkrat opravičila, a žrtve zahtevajo konkretne ukrepe.