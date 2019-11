Pri Deutsche Banku pravijo, da se jim je produktivnost z novo prakso močno povečala. Foto: AP

Po navedbah Marka Matthewsa, vodje operacij pri DB-ju, je uporaba umetne inteligence "gromozansko povečala produktivnost" v določenih sektorjih poslovanja.

Matthews je za Financial News povedal, da so do zdaj privarčevali že "680.000 ur ročnega dela".

"Banka uporablja bote (programi za avtomatizacijo) za procesiranje pet milijonov transakcij v svoji korporativni banki in za opravljanje 3,4 milijona kontrol znotraj svoje investicijske banke," je dejal.

Po Matthewsovih besedah bo število fizičnih zaposlenih še naprej upadalo. "O tem ni dvoma. Naš model je zmanjšati stroške, istočasno pa izboljšati naše kontrolno okolje in izkušnje strank."

Deutsche Bank si prizadeva "avtomatizirati večji del svojih dejavnosti" prek nove strategije, imenovane "Operacije 4.0", v okviru svoje varčevalne pobude, s katero naj bi v prihodnjih treh letih privarčevala šest milijard evrov.