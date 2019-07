Foto: EPA

Poročanje izraelskega časopisa Jerusalem Post o torkovem srečanju hrvaške predsednice s izraelskim kolegom Reuvenom Rivlinom je zanetilo spor med Hrvaško in BiH-om, kjer se je politični vrh burno odzval na domnevne izjave.

Novinarka Greer Fay Cashman je za spletno izdajo Jerusalem Posta o srečanju za zaprtimi vrati zapisala, da je Grabar-Kitarovićeva med pogovorom o prebežnikih za BiH dejala, da gre za zelo nestabilno državo, ki so je v nekaterih pogledih prevzeli ljudje s povezavami z Iranom in terorističnimi organizacijami.

"Državo nadzoruje militantni islam, ki prevladuje pri narekovanju agend," je Jerusalem Post na spletu navedel izjave hrvaške predsednice.

Že v torek se je na njene izjave burno odzval politični vrh BiH-a, kjer je hrvaški član predsedstva Željko Komšić hrvaški predsednici sporočil, da je "nestabilna ona, in ne Bosna in Hercegovina". Iz njegovega urada so na pogovor povabili hrvaškega veleposlanika Ivana Sabolića. Bošnjaški član predsedstva Šefik Džaferović ji je očital, da ponavlja laži, s katerimi se širi sovraštvo do tujcev.

Za razmislek o odnosih z BiH-om

Grabar-Kitarovićeva je v sredo zanikala poročanje Jerusalem Posta in pojasnila, da je o BiH-u in drugih sosednjih državah govorila v kontekstu njihove evropske perspektive, pri čemer si želi sosede čim prej videti v Evropski uniji.

"Zares ne vem, kako je prišlo do te izjave, saj se nisem pogovarjala z nobenim novinarjem, nisem dajala nobenih intervjujev ali izjav, z izjemo teh, na katerih ste sami sodelovali," je dejala hrvaškim novinarjem in poročanje izraelskega časopisa označila za komentar ene novinarke.

Ob vrnitvi v domovino je hrvaška predsednica komentirala tudi odzive bošnjaških politikov in primerjanje Hrvaške s fašizmom, kar je označila za popoln nesmisel. Po njenih besedah je prišel čas za razmislek o odnosih z BiH-om, od koder zadnje čase prihaja več potez proti Hrvaški, ki so precej agresivne.

Zmedena pojasnila novinarke

Cashmanova je za več medijev v BiH-u pozneje zatrdila, da stoji za svojim poročanjem o srečanju, čeprav je popravila najspornejši del poročanja. Pojasnila je, da je Grabar-Kitarovićeva omenila Iran samo enkrat, in to v povezavi z Iranci, ki se skrivajo med prebežniki, pri čemer je še dodala, da je še najmanj prebežnikov iz Sirije in Afganistana, ampak več iz Afrike in drugih delov Azije.

Kot je za Dnevni Avaz dejala izraelska novinarka, je hrvaška predsednica omenjala, da so med prebežniki skrajneži in oni predstavljajo problem, vendar oblasti v BiH-u ni povezala s skrajnim islamom in Iranom, ampak s prebežniki.

V pogovoru za hrvaške novinarje je novinarka dejala, da ne gre za veliko zgodbo, saj je pri svojem pisanju, da BiH nadzoruje militantni islam, mislila na posamezne dele družbe, in ne na vso državo.