Francija bo obdavčila podjetja, ki več kot 25 milijonov od svojih najmanj 750 milijonov evrov prihodkov ustvarijo v Franciji. Foto: Reuters

Nova francoska zakonodaja vpeljuje tri-odstotni davek na prihodek Googla, Facebooka in drugih tehnoloških velikanov v Franciji, kjer trdijo, da digitalna podjetja s sedežem izven države praktično ne plačujejo davkov.

Ameriški trgovinski predstavniki so še pred glasovanjem izrazili zaskrbljenost nad načrtom Francije, saj je "nepravično uperjen proti ameriškim podjetjem". Ameriški predsednik Donald Trump je zaukazal preiskavo francoskega načrta, kar bi lahko vodilo v nove ameriške povračilne carine.

Bruno Le Maire: "Francija je suverena država." Foto: EPA

"Francija je suverena država, njene odločitve o obdavčenju so suverene in bodo takšne tudi ostale," je po sprejetju zakonodaje dejal francoski finančni minister Bruno Le Maire.

Triodstotni davek na prihodek

Zakonodaja predvideva triodstotni davek na prihodek, ki ga podjetja ustvarijo v Franciji.

Novi davek naj bi se retrospektivno začeli uporabljati za obdobje od začetka leta 2019. Obdavčiti nameravajo vsa podjetja z letnim prihodkom, višjim od 750 milijonov evrov, izmed katerih je najmanj 25 milijonov ustvarjenih v Franciji.

Novi davek bo "prizadel" okoli 30 večinoma ameriških podjetij, med katerimi so Apple, Facebook, Amazon, Microsoft in Google. Med podjetji so tudi kitajska, nemška, španska in britanska podjetja ter francosko oglaševalsko podjetje Criteo.

ZDA preučujejo učinke zakona

"Predsednik Trump je naročil, da preučimo učinke te zakonodaje in ugotovimo, če je diskriminatorna ali nerazumna ter če omejuje ali obremenjuje trgovino ZDA," je dejal trgovinski predstavnik Robert Lighthizer. Ameriška preiskava bi lahko vodila v povračilne carine, ki jih je Trump uvedel že večkrat. Prejšnje preiskave Washingtona so po poročanju BBC-ja zajemale trgovinske prakse Evropske unije in Kitajske.

"Zavezniki bi morali biti zmožni reševati spore ne z grožnjami, temveč preko drugih načinov," je predstavnike senata pred glasovanjem nagovoril finančni minister Le Maire in se s tem odzval na izjave ameriških predstavnikov.

Sedež digitalnega podjetja v državi z nižjo obdavčitvijo

EU kljub peticijam in shodom ni sprejel skupnega načrta za obdavčitev digitalnih velikanov. Foto: EPA

Digitalni giganti izkoriščajo mednarodne pravne vrzeli, saj lahko svoj sedež prijavijo v državah z nižjo obdavčitvijo, kjer prijavijo večino svojega dobička in s tem zmanjšajo plačilo davkov.

Ena glavnih lobističnih skupin na področju digitalne tehnološke industrije ITI je pozdravila ameriško preiskavo, vendar obenem posvarila pred novimi carinami in pozvala k mednarodnemu sodelovanju.

Evropska komisija ocenjuje, da na območju EU-ja večina tradicionalnih podjetij plačuje 23-odstotni davek na dobiček, medtem ko spletna podjetja plačujejo med osem in devet odstotkov davka na dobiček.

Francija že dolgo vztraja, da bi morali podjetja obdavčiti ne samo glede na fizično, temveč tudi digitalno prisotnost. Nova francoska zakonodaja bo tri-odstotno obdavčila vse prihodke digitalnih velikanov v Franciji in ne njihovih dobičkov.

Francija pionir digitalnega obdavčevanja v EU

Francija je pri obdavčitvi tehnoloških velikanov za zdaj osamljena, čeprav so Avstrija, Združeno kraljestvo, Španija in Italija oznanile načrte za digitalni davek v prihodnosti. Evropska unija je lani poskusila sprejeti skupno politiko obdavčevanja, vendar so Irska, Češka, Švedska in Finska izrazile pomisleke. Ker zakonodaje EU-ja zahteva strinjanje vseh članic, so pogovori propadli.