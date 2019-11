"Dokler bo obstajalo orožje za množično uničevanje, še posebej jedrsko, obstaja ogromna nevarnost," je dejal Gorbačov.

Mihail Gorbačov je Sovjetsko zvezo vodil od leta 1985 do njenega razpada leta 1991. Foto: EPA

Med Rusijo in Zahodom še vedno vzdušje vojne

"Vsi narodi morajo jasno povedati, da je treba jedrsko orožje uničiti, saj bomo tako rešili sebe in planet," je poudaril 88-letni nekdanji voditelj. Čeprav številni analitiki menijo, da se je hladna vojna med Moskvo in Zahodom končala z razpadom Sovjetske zveze, Gorbačov meni, da med stranema še vedno obstaja vzdušje vojne, čeprav nekoliko manj hladno.

To niso razmere, ki si jih želimo

"Poglejte, kaj se dogaja. Na različnih območjih so spori, prihaja do streljanja. Letala in ladje pošiljajo sem in tja ter vsepovsod. To niso razmere, ki si jih želimo," je še dejal Gorbačov, ki je leta 1990 prejel Nobelovo nagrado za mir za vodilno vlogo v mirovnem procesu, ki je vodil do padca Berlinskega zidu in "hladno vojno privedel do mirnega konca".

Gorbačov in Reagan dosegla dogovor o "raketah", ki pa je zdaj mrtev

Gorbačov je Nobelovo nagrado prejel za sklenitev zgodovinske pogodbe o prepovedi jedrskih raket srednjega dosega (INF) z ameriškim predsednikom Ronaldom Reaganom leta 1987. S pogodbo sta se obe strani zavezali k uničenju vseh jedrskih in konvencionalnih raket kratkega in srednjega dosega, torej raket z dosegom od 500 do 5.500 kilometrov. Enako je veljalo za lanserje teh raket. Z njo sta želela preprečiti obstoj raket, ki bi evropska ali ruska mesta dosegle z malo ali nič opozorilnega časa.

Iz pogodbe je letos izstopil ameriški predsednik Donald Trump, nato pa še Moskva. Strani se medsebojno obtožujeta kršenja pogodbe.