Policija je z vodnim topom razgnala protestnike izpred parlamenta. Foto: EPA

Več deset tisoč ljudi se je v nedeljo podalo na ulice, kjer so zahtevali odstop vlade in predčasne parlamentarne volitve. Ko se je večina protestnikov razšla, je več sto udeležencev vztrajalo pri parlamentu, kjer so zablokirali vhode.

Policija jih je danes razgnala s solzivcem in vodnimi topovi, pri čemer je bilo po navedbah Al Džazire več ljudi ranjenih. Razgnali so tudi protestnike na aveniji Rustaveli, ki so že od konca prejšnjega tedna blokirali promet.

Notranje ministrstvo je sporočilo, da je bilo aretiranih 18 protestnikov. Motenje dela parlamenta je po njihovih navedbah kršitev gruzijskih zakonov.

Veleposlaništvi ZDA in Evropske unije sta v skupni izjavi izrazili solidarnost s protestniki.

Foto: EPA Foto: EPA Foto: EPA

Jeza javnosti je usmerjena v gruzijsko vladajočo stranko Gruzijske sanje, ki jo vodi oligarh in najbogatejši Gruzijec Bidzina Ivanišvili. Ta je pozive k predčasnim volitvam že zavrnil.

Protestniki zagotavljajo, da bodo vztrajali, dokler ne bo volitev. Opozicijske stranke so k protestom pozvale po tem, ko je parlament zavrnil spremembe zakonodaje, v skladu s katerimi bi prihodnje leto parlamentarne volitve potekale po novem volilnem sistemu. Opozicija trdi, da je propad zakonodaje naročil Ivanišvili.

Volilna zakonodaja naj bi pomagala Ivanišviliju

Blokade na aveniji Rustaveli. Foto: EPA

Trenutni volilni sistem gre po ocenah opozicije na roke vladajoči stranki, ki je na zadnjih volitvah leta 2016 dobila 48,7 odstotka glasov, a hkrati osvojila skoraj 77 odstotkov poslanskih mandatov.

Ivanišviliju kritiki očitajo, da preganja politične nasprotnike, duši kritične medije in ustvarja skorumpirani politični sistem, v katerem njegovi zasebni interesi vodijo delovanje vlade.