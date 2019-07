Hrvaška ima najvišji DDV na gostinske in namestitvene storitve, in sicer kar 25-odstoni davek. Foto: EPA

Povprečna oglaševana cena dnevnega najema apartmaja na Hrvaškem je bila v letošnji sezoni 67 evrov ali štiri evre več kot lani. Glede na analize oglasnega portala Njuškalo, je bila najvišja povprečna cena z 79 evri v srednji Dalmaciji, kar je šest evrov več kot lani, sledita ji Istra z 72 evri in širše območje Kvarnerja z 71 evri, ali tri in en evro več kot lani.

Podrobnejša analiza po posameznih turističnih krajih kaže, da se cene močno razlikujejo. Na priljubljenem otoku Pag je tako povprečna cena okoli 60 evrov, v Novalji, kamor prihajajo številni zabave željni iz vse Evrope in sveta, pa dosega skoraj 80 evrov.

Hrvaška je daleč najbolj priljubljena poletna destinacija za Slovence. Država zadnja leta doživlja hitro rast turističnega obiska, tako da iz mnogih krajev poročajo o veliki turistični gneči v sezoni. Uspešnost turistične ocene v tem trenutku seveda še ni možno podati.

Pomanjkanje delovne sile

Po poročanju hrvaških medijev je kljub nadaljnji rasti obiska in nočitev letošnja turistična sezona zelo zahtevna. Na eni strani gostincem in turističnim delavcem povzroča preglavice pomanjkanje razpoložljivega kadra v turizmu, zaradi česar zaposlujejo Bosance, Makedonce in Sirce, kot poroča portal Index. Hrvaška vlada je popustila pred pritiski in dovolila izdajo 2.000 delovnih dovoljenj za tujce za delo v gostinstvu in turizmu (z 10.611 na 12.611), saj na Hrvaškem primanjkuje delovne sile, še poroča hrvaški portal.

Predsednik združenja gostincev Ante Vlašić je dejal, da je nedavno objavil oglas za deset delovnih mest, na katerega so se javili trije ljudje, le en pa je prišel na razgovor. "Zaposlil sem kuharje in natakarje iz BiH-a in z njimi sem zelo zadovoljen. Nikogar ne morete prisiliti, d abi delal, če ne želi ... Na oglase za delo se ne javlja nihče, zato je edina rešitev, da pripeljemo ljudi iz tujine. Prednost tega je tudi v tem, da pripeljete osebo, ki vam odgovarja," je dejal Vlašić.

Po drugi strani pa zaradi pospešene, pogosto stihijske gradnje zasebnih nočitvenih zmogljivosti v zadnjih letih mnogi poročajo o velikih težavah pri polnjenju apartmajev.

Hrvaška ima najvišji DDV med mediteranskimi državami

Kot poroča Index, so cene v visoki sezoni v drugih mediteranskih destinacijah nižje kot na Hrvaškem. "Če dodamo, da bo ena naših največjih konkurentov Grčija, ki bo leta 2020 znižala DDV za gostinske storitve s 24 odstotkov na 13 odstotkov, hotelske namestitve pa s 13 odstotki na 11 odstotkov, z namenom, da bi pritegnili vlagatelje, olajšala poslovanje podjetnikom in zvišala konkurenčnost turizma, potem je jasno, da nas čaka težak boj za vsakega gosta," je dejal direktor Hrvaške turistične skupnosti Veljko Ostojić.

Poleg Grčije DDV na gostinske in nastavitvene storitve znižujeta tudi Avstrija in Madžarska. Hrvaška ima trenutno 25 odstotni davek na omenjene storitve, Grčija 24 odstotne, Španija 10-odstotne. Slovenija 9,5-odstotne, Črna gora pa sedem odstotne. Ostojić je dodal, da se je po znižanju davka na Madžarskem turistično povpraševanje zvišalo za med 40 in 60 odstotki, glede na enako obdobje lani.