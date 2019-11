Ob tem je napovedal, da bodo kaznovali tudi vse odgovorne po poveljniški liniji.

Na hrvaško vojsko je padla velika senca. Foto: EPA

Piloti naj bi 36-letnega tihotapca orožja in starega znanca policije pred dvema mesecema preoblekli v pilotsko uniformo in pripeljali v oporišče Zemunik pri Zadru in ga nato prevažali v okviru svojih rednih nalog. Kot je v sredo poročala komercialna hrvaška televizija Nova TV, ni znano, ali so se med enournim poletom ustavljali.

Policijska uprava v Zadru je potrdila, da so med preiskavo prostorov, namenjenim pilotom, njihovih domovih, avtomobilih in plovilih našli večjo večjo količino različnega vojaškega streliva, poroča hrt.hr. 36-letnika so takrat pridržali, tri druge osebe pa so kazensko ovadili. 36-letnik, ki je osumljen nezakonite trgovine z orožjem, se bo branil s prostosti.

Zadrska policija je tudi potrdila, da so kazensko ovadili šest ljudi zaradi nedovoljenega posedovanja, izdelave in nabave orožja in eksplozivnih sredstev, hrvaški mediji poročajo, da gre za tri vojaške pilote in tri civiliste. Med civilisti naj bi bila nekdanji podžupan Zadra in lastnik splitske trgovine z orožjem Magnum. Ob tem hrvaški mediji opozarjajo, da primer kaže na velike varnostne pomanjkljivosti znotraj vojaškega oporišča, kjer so nastanjeni tudi ameriški vojaški inštruktorji.

Poveljnik hrvaškega vojaškega letalstva Mato Mikić je potrdil, da so piloti kršili vojaško disciplino, a je zanikal, da bi v helikopterju prevažali kakršno koli orožje. Trdi, da gre za osamljen primer.

Opravičilo in napoved sankcij

Obrambni minister Krstičević se je v imenu hrvaške vojske javno opravičil zaradi dogodka in napovedal sankcije za vse vpletene, vključno s pilotom, nadrejenim častnikom. "Opravičujem se v imenu vojske. To niso vrednote zmagovalne hrvaške vojske," je med drugim dejal in dodal, da gre za posamezne primere. Potrdil je, da je za ravnanje pilotov izvedel pred dvema tednoma, da pa o njem niso obvestili javnosti, da ne bi ovirali preiskave. Poročilo preiskovalcev pričakuje do 2. decembra.

Na izsledke preiskave čakajo tudi v uradu hrvaške predsednice in vrhovne poveljnice hrvaške vojske Kolinde Grabar Kitarović, ki se na škandal za zdaj ni odzvala.

V oporišču v Zemuniku bodo po napovedih zveze Nato 11. decembra slovesno odprli posebno mednarodno letalsko središče (MSAP), ki predstavlja uresničitev lanskega dogovora Bolgarije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije o ustanovitvi vojaškega oporišča za urjenje letalskih posadk za posebne vojaške operacije. Mentorji programa bodo iz Italije, Poljske in ZDA.

Od lova na merjasce do nedostojnega vedenja

Kot poročajo hrvaški mediji, to ni prvi škandal v hrvaški vojski v zadnjem letu dni. Lani so šli vojaki na Dinaro s helikopterji na lov na merjasce, v drugem primeru je prišlo med vračanjem z vojaškega romanja na avtobusu do nedostojnega vedenja častnika in podrejene vojakinje. Proti udeležencem obeh dogodkov potekajo postopki na vojaških disciplinskih sodiščih, udeležence krivolova pa je ovadilo tudi civilno tožilstvo.