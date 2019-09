Hude poplave v Španiji vzele šest življenj

Španski premier obljubil pomoč žrtvam neurja

Sevilla - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Najhuje je bilo v Murcii, Andaluziji in Valencii. Foto: Reuters

Na jugovzhodu Španije je v hudih neurjih in poplavah od četrtka umrlo šest ljudi, zaradi naraslih voda pa so jih evakuirali več kot 3.500. Vode so odnesle več hiš in avtomobilov, poročajo tudi o hudih težavah v prometu.