Vatikan naj bi za dobrodelnost namenjal le 20 odstotkov sredstev iz dobrodelnega sklada. Foto: EPA

Papež Frančišek je maja 2018 prejel interno poročilo, v katerem piše, da je primanjkljaj Vatikana "na skrb vzbujajoči ravni" in da mu grozi bankrot, piše Nuzzi v enem od odlomkov, ki jih je objavil italijanski časopis La Repubblica.

Stroški osrednje vatikanske administracije so se v letu 2017 v primerjavi z letom 2015 zvišali za 62 odstotkov, in sicer s 16,4 na 26,6 milijona evrov. Po drugi strani pa so donacije za papežev osebni dobrodelni sklad v letu 2018 padle na 51 milijonov evrov. Še leta 2006 je bilo donacij za 101 milijon evrov, pisanje Nuzzija povzema nemška tiskovna agencija DPA.

Le 20 odstotkov sredstev za dobrodelnost

Nuzzi znova opozarja na navedbe, da Vatikan slabo upravlja premoženje v nepremičninah in da za dobrodelnost namenja le 20 odstotkov sredstev iz dobrodelnega sklada.

Vatikan se na pisanje novinarja, ki redno objavlja prispevke na podlagi tajnih dokumentov, ki pricurljajo v javnost, še ni odzval, poroča DPA.

Drugi italijanski preiskovalni novinar Emiliano Fittipaldi pa je Vatikanu v prispevku za nedeljski časopis l'Espresso očital, da svoje finance upravlja "nepregledno". Njegov članek se je osredotočil na trajajočo preiskavo vatikanskih tožilcev glede 200 milijonov dolarjev vredne naložbe v nepremičnine v londonski soseski Chelsea.

Fittipaldi in Nuzzi sta v letih 2015 in 2016 objavila prispevke o domnevnih vatikanskih škandalih. Vatikansko sodišče je proti njima sprožilo postopek zaradi kršitve papeških skrivnosti, a ju je na koncu oprostilo.