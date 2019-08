Italija je naročila zajetje ladje pred obalo Lampeduse. Foto: Reuters

Ta odločitev je bila sprejeta po napovedi španske obrambne ministrice Margarite Robles, da bodo proti Lampedusi poslali špansko vojaško ladjo Audaz, na katero naj bi premestili prebežnike in jih nato odpeljali v Španijo.

Kapitan ladje je večkrat opozoril na nevzdržne razmere na humanitarni ladji, ki že skoraj tri tedne čaka na vplutje v pristanišče na Lampedusi. Med okoli sto preostalimi prebežniki na ladji prihaja do pretepov.

Italijanska obalna straža je zaustavila prebežnike. Foto: Reuters

17 prebežnikov je danes z ladje skočilo v morje in skušalo preplavati okoli 700 metrov do Lampeduse, a jih je prestregla in vrnila italijanska obalna straža.

Eden od prebežnikov se je danes uprl vrnitvi na ladjo Open Arms, zaradi "neprimernega vedenja" pa so ga odvedli na Lampeduso.

Na ladji Open Arms, ki zaradi odloka italijanskega notranjega ministra Mattea Salvinija ne more vpluti v pristanišče na Lampedusi, naj bi bilo po zadnjih podatkih 98 prebežnikov. V soboto so z ladje izkrcali 27 mladoletnikov, v ponedeljek zvečer pa zaradi zdravstvenih razlogov še devet drugih prebežnikov.

Ladja zavrnila povabilo Španije

Španska vojaška ladja je že na poti v Italijo. Foto: Reuters

Španija je v nedeljo ladji ponudila vplutje v gibraltarsko pristanišče Algericas, nato pa še na Majorko, a je organizacija Proactiva Open Arms opozorila, da bi bila plovba v najmanj tisoč kilometrov oddaljena španska pristanišča predolga in da bi morda bilo bolje, če bi prebežnike v Španijo prepeljali z letalom.

Španska ministrica je danes opozorila še, da ob takšni humanitarni krizi na krovu ladje ne bi smel nihče gledati stran. Salvinija je tudi obtožila, da mu ni mar za človeška življenja, ampak le za lastni predvolilni boj, še poroča APA.

Šest držav Evropske unije je pred dnevi izrazilo pripravljenost, da sprejmejo prebežnike z ladje Open Arms, a to Salvinija ni prepričalo, da bi dovolil njihovo izkrcanje.

Zaskrbljenost za prebežnike tudi v Italiji

Italijanski državni tožilec Luigi Patronaggio je opozoril, da je na ladji "eksplozivna situacija". Zavzel se je, da se zagotovi varnost vseh ljudi na ladji. Tudi župan Lampeduse Salvatore Martello, ki je v ponedeljek zvečer celo obiskal ladjo, je izrazil zaskrbljenost. "Ljudje na ladji so obupani. Številni so bili v zaporih v Libiji mučeni," je dejal. Župan Palerma Leoluca Orlando pa je ladjo Open Arms označil za plavajoče koncentracijsko taborišče.