Policija je po nesreči sporočila, da je ladja potonila v samo sedmih sekundah po trčenju. Foto: Reuters

V nesreči je tako po zadnjih podatkih skupno umrlo 24 ljudi. Turistična ladjica Hableany (Morska deklica), na kateri so bili večinoma južnokorejski turisti, je 29. maja trčila z ladjo za križarjenje Viking Syring. Ladjica se je prevrnila in potonila le nekaj sekund po trčenju.

Na krovu je bilo 35 ljudi, preživelo pa jih je le sedem. Reševalci so zdaj na ladji našli še štiri trupla, med njimi v uničeni kapitanski kabini truplo pogrešanega kapitana ter trupli šestletne deklice in njene mame. Štiri ljudi tako še iščejo. Reševanje in iskanje pogrešanih so oteževali visoka gladina Donave ter močan rečni tok. Potapljačem se zato na dnu reke tudi ni uspelo prebiti v notranjost potopljene ladjice. V reševalni akciji sodelujejo tudi južnokorejski potapljači, Seul pa želi sodelovati tudi v preiskavi nesreče.

Kapitan ladje za križarjenje osumljen povzročitve še ene nesreče

Operacija reševanja se je osredotočila na pritrjevanje jeklenih žic pod in okrog plovila, da bi jo lahko dvignili z žerjavom. Tiskovni predstavnik madžarske policije je v ponedeljek dejal, da bi lahko dvigovanje potekalo sedem ur in da bodo potapljačem omogočili, da preiščejo plovilo, kjer bi lahko našli še katero izmed pogrešanih žrtev. To je bila najhujša nesreča na drugi najdaljši evropski reki v več kot 50 letih.

Tožilstvo v Budimpešti je sicer prejšnji teden sporočilo, da je ukrajinski kapitan ladje za križarjenje, ki je osumljen povzročitve nesreče na Donavi v Budimpešti, osumljen povzročitve nesreče tudi na Nizozemskem 1. aprila. Prav tako je preiskava doslej ugotovila, da je s svojega telefona po nesreči izbrisal vse podatke.