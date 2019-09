Vseh šest obsojenih je moških. Foto: Reuters

Gibanje Jehovovih prič, krščanska skupnost, ustanovljena v 19. stoletju v ZDA, je v Rusiji od leta 2017 prepovedano. Skupina naj bi imela v Rusiji okoli 170.000 pripadnikov, po svetu pa več kot osem milijonov.

Sodišče v Saratovu je odločilo, da so obtoženi krivi izvajanja dejavnosti, povezane s prepovedanim gibanjem, in jim naložilo od dve leti do tri leta in pol zapora.

Ruska pravoslavna cerkev v soglasju s predsednikom Vladimirjem Putinom Jehovove priče odpravlja kot tujo sekto, ki spodkopava ruske državne institucije. Pripadniki gibanja med drugim zavračajo služenje vojaščine in krvne transfuzije.

Maja so ruske oblasti na zaporno kazen šestih let obsodile v Rusiji živečega danskega pripadnika Jehovovih prič. V Rusiji več kot 250 posameznikom pretijo kazenske obtožnice, pri čemer jih je 41 v priporu, 23 pa v hišnem priporu, navaja gibanje.

Odvetniki obsojene šesterice se nameravajo na kazni pritožiti, je napovedal Jarrod Lopes, v ZDA delujoč predstavnik skupine.