Nevladna organizacija Amnesty International je italijanske oblasti pozvala k oprostitvi nemške kapitanke Carole Rackete. Foto: Reuters

Odločitev, ali bodo kapitanki sodili v Italiji ali pa jo oprostili, bodo predvidoma sprejeli šele po koncu poletja. V četrtkovem ospredju zaslišanja je bila domnevna pomoč pri nezakonitih migracijah, očitajo ji, da ni upoštevala navodil italijanskih oblasti.

Racketejeva je po zaslišanju dejala, da pozornost ne bi smela biti usmerjena nanjo, "ampak na problem". Ob tem je opozorila, da bi morali iz Libije nujno evakuirati na tisoče beguncev ter pozvala EU, naj se čim hitreje dogovori o porazdelitvi rešenih prebežnikov.

31-letna kapitanka je konec junija z ladjo Sea Watch 3, na krovu katere je bilo več deset prebežnikov, brez dovoljenja vplula v italijanske ozemeljske vode in v pristanišče na italijanskem otoku Lampedusa.

Njen primer je močno odmeval tudi na politični ravni. Italijanski notranji minister Matteo Salvini ji je večkrat očital, da je piratka in odpadnica, dejal pa je tudi, da bo "izgnal to razvajeno nemško komunistko in jo poslal domov". Rackete je proti Salviniju zaradi razžalitve na svetovnem spletu že sprožila tožbo zaradi klevetanja.