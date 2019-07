V podporo nemški kapitanki bodo v soboto v več nemških mestih potekali shodi. Foto: Reuters

31-letno Nemko so v torek izpustili, potem ko je sodnica odpravila hišni pripor za kapitanko, ki je bila v hišnem priporu od sobote, ko je z ladjo s 40 prebežniki na krovu brez dovoljenja vplula v pristanišče na italijanskem otoku Lampedusa, pri tem pa trčila v policijski čoln.

V sodbi sodišča je zapisano, da pri tem ni kršila zakonodaje zaradi upiranja vojaški ladji, kot so ji sprva očitali. Čoln policije namreč ni vojaška ladja, Racketova pa je z vplutjem opravljala dolžnost varovanja življenj.

Salvini je Nemki večkrat očital, da je piratka in odpadnica, obljubil pa je tudi, da jo bo izgnal iz Italije. Kapitankin odvetnik Alessandro Gamberini je napovedal tožbo proti Salviniju. "Smo že pripravili primer proti Salviniju," je dejal za Radio Cusano Campus. Ministru očitajo netenje sovraštva.

Nemka je bila v zadnjih dneh tarča številnih spletnih groženj s smrtjo in posilstvom. Trenutno se skriva na neznani lokaciji. "Tožba zaradi obrekovanja je način pošiljanja signala. Ko ljudi udari po žepu, razumejo, da ne morejo kar žaliti drugih," je dejal Gamberini, pri čemer je imel v mislih morebitno denarno kazen, ki bi jo lahko izreklo sodišče, če bo tožbo izgubil.

Na napoved tožbe se je že odzval tudi Salvini. "Ona krši zakone in napade italijansko vojaško ladjo, potem pa toži mene. V strah me ne spravijo mafijci, kaj šele bogata in razvajena nemška komunistka," je zapisal na Twitterju.

Italijanski notranji minister je že dal jasno vedeti, da ne bo dovolil vplutja novih ladij s prebežniki v italijanska pristanišča. Foto: Reuters

Na vplutje čakata še dve ladji

Ladja nemške nevladne organizacije Sea-Eye z imenom Alan Kurdi (poimenovana je po triletnem sirskem beguncu, ki je utonil septembra 2015) je danes v mednarodnih vodah ob obali Libije z gumijastega čolna rešila 65 ljudi. Po podatkih organizacije skuša vzpostaviti stik z libijskimi oblastmi, a doslej pri tem ni bila uspešna, "molčijo tudi reševalni centri v Rimu in Valetti". Po podatkih Sea-Eye je bilo na čolnu 64 moških in ženska. Na njem ni bilo nobenega satelitskega telefona ali navigacije, prav tako pa so bili prebežniki brez zadostne količine pitne vode. Salvini je sporočil, naj ladja ne poskuša vpluti v katero izmed italijanskih pristanišč. V odprtem pismu nemškemu kolegu Horstu Seehoferju je zapisal, da je nujno, da posreduje Berlin, hkrati pa dodal, da Italija ne bo dovolila vplutja ladje Alan Kurdi.

Na dovoljenje za vplutje v Sredozemskem morju trenutno čaka še ena reševalna ladja. Gre za ladjo Alex italijanske organizacije Mediterranea, na krovu katere je več kot 50 prebežnikov.