Sanchez (levo) je že predtem sklenil dogovor s stranko Unidas Podemos. Foto: Reuters

Sanchez je že pred tem sklenil koalicijski dogovor s skrajno levo stranko Unidas Podemos in si zagotovil podporo baskovskih nacionalistov (PNV).

Nacionalni odbor ERC-ja, ki zagovarja neodvisnost Katalonije, je potrdil dogovor s socialisti, ki predvideva pogajanja med katalonsko in špansko vlado.

Tudi socialisti so sporočili, da so sklenili dogovor z ERC-jem, ki predvideva začetek pogajanj med Barcelono in Madridom 15 dni po oblikovanju vlade. "Kot vsak konflikt takšne narave ga je mogoče rešiti zgolj po demokratični poti z dialogom, pogajanji in sporazumi," piše v dogovoru. Pri tem se bodo posvetovali s katalonskim ljudstvom, so še zapisali.

Sanchez za imenovanje na položaj premierja v prvem krogu glasovanja, ki bo predvidoma v nedeljo, potrebuje absolutno večino, torej 176 glasov v 350-članskem parlamentu. Te mu verjetno ne bo uspelo dobiti, saj socialisti skupaj s Podemosom in PNV-jem ne bodo imeli dovolj glasov.

V drugem krogu glasovanja, ki bo predvidoma v torek, pa potrebuje zgolj navadno večino. Tako bo prejel dovolj glasov, če se bo 13 poslancev stranke ERC zaprtega katalonskega politika Oriola Junquerasa vzdržalo glasovanja.

Španija bo tako najverjetneje po skoraj letu dni politične krize vendarle dobila manjšinsko vlado, v kateri bodo socialisti in Podemos. Skupaj bodo imeli 155 poslancev. To bo prva koalicijska vlada v Španiji po padcu Francove diktature leta 1975.

Antoni Comin, Carles Puigdemont in Lluis Puig ob izhodu s Sodišča EU-ja. Foto: Reuters

Sodna zmaga za Puigdemonta

Medtem pa je belgijski sodnik ustavil obravnavo španskega naloga za izročitev nekdanjega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemonta in nekdanjega katalonskega ministra Tonija Comina. Tako je sodnik upošteval mnenje Sodišča Evropske unije, da Puigdemontu in Cominu pripada imuniteta evropskega poslanca.

"Odločil se je, da se pravosodni postopki glede njune izročitve ne morejo nadaljevati, dokler jima Evropski parlament ne odvzame imunitete," je pojasnil odvetnik nekdanjega katalonskega predsednika Simon Bekaert. Sodnik je odpravil tudi vse pogoje glede njune svobode.

Puigdemont je ob tem na Twitterju zapisal, da "belgijsko sodišče priznava najino imuniteto in je začasno opustilo obravnavo naloga za aretacijo in izročitev". "Vendar zdaj čakamo še na izpustitev Oriola Junquerasa, ki ima enako imuniteto kot midva. Španija mora ravnati enako kot Belgija in spoštovati pravo," je poudaril.

Imuniteta za Katalonce

Puigdemont in Comin sta bila maja 2019 izvoljena v Evropski parlament, a nista mogla prevzeti mandatov, ker sta se po poskusu odcepitve Katalonije od Španije zatekla v Belgijo. Izvoljen je bil tudi nekdanji katalonski podpredsednik Junqueras, ki pa je v zaporu. Sredi oktobra lani je bil zaradi vstajništva in zlorabe javnih sredstev obsojen na 13 let zapora.

Sodišče EU-ja je na začetku decembra odločilo, da Junquerasu pripada imuniteta evropskega poslanca, zato bi ga morala Španija izpustiti iz pripora in mu omogočiti potovanje na ustanovno sejo, da bi prevzel poslanski mandat. Na Sodišču EU-ja so nato pojasnili, da odločitev o imuniteti "velja za vse evropske poslance, torej tudi za Puigdemonta in Comina".

Oba sta konec decembra že prevzela začasni akreditaciji evropskih poslancev.

Obravnava španskega pripornega naloga za nekdanjega katalonskega ministra Lluisa Puiga, ki je prav tako v Belgiji, se medtem nadaljuje. Belgijsko sodišče ga bo obravnavalo na začetku februarja.