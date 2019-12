Bosna je dobila vlado po 14 mesecih. Foto: Reuters

Vlada bo delovala na podlagi koalicijskega sporazuma, ki so ga sklenile glavna stranka bosanskih Hrvatov, Hrvaška demokratska skupnost Bosne in Hercegovine (HDZ BiH), največja bošnjaška Stranka demokratske akcije (SDA) ter stranka bosanskih Srbov Zveza neodvisnih socialdemokratov (SNSD).

Zoran Tegeltija sicer ni predstavil programa vlade, novinarjem je dejal, da si želi iz sveta ministrov narediti učinkovito institucijo, ki ne bo prizorišče političnih sporov. Napovedal je še, da bo prva seja novega sveta ministrov BiH-a 30. decembra.

Štirje od devetih ministrov že imajo izkušnje z delom v vladi

Dosedanji podpredsednik vlade Vjekoslav Bevanda bo ostal finančni minister, tudi dosedanji pravosodni minister Josip Grubeša bo ohranil ta položaj. Oba prihajata iz HDZ-ja BiH.

Minister za varnost bo Fahrudin Radončić, vodja bošnjaške stranke Zveza za boljšo prihodnost (SBB), ki je ta položaj zasedal že v preteklosti. Sifet Podžić iz bošnjaške stranke Demokratična fronta (DF) pa bo obrambni minister. Tudi on je položaj zasedal že v preteklosti.

Vodenje zunanjega ministrstva bo prevzela dolgoletna diplomatka Bisera Turković iz SDA-ja. V vladi je tudi SNSD, iz katere prihajata predsedujoči svetu ministrov Tegeltija in novi minister za zunanjo trgovino Staša Košarac.

Parlament danes ni potrdil kandidata za ministra za človekove pravice in begunce Mlađena Božovića iz srbske Demokratične narodne zveze (DNS), ki je obtožen mobinga in korupcije. Zavrnili so tudi kandidata za namestnika ministra za varnost, pri katerem niso mogli potrditi avtentičnosti diplomskega dela. O ministru za človekove pravice in begunce in namestniku ministra za varnost naj bi parlament v Sarajevu po poročanju portala klix.ba glasoval na eni izmed prihodnjih sej.