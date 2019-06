Ob zaključku sojenja so v Barceloni potekali protesti. Foto: Reuters

Sodišče naj bi sodbo izreklo letos, a še ni znano, kdaj.

Špansko tožilstvo obdolžencem očita upor, nepokorščino in zlorabo javnih sredstev, zanje pa zahteva zaporne kazni v višini od sedem do 25 let.

Sojenje je povezano s spornim referendumom o neodvisnosti 1. oktobra 2017 in kasnejšo enostransko razglasitvijo neodvisnosti.

Nekdanji katalonski podpredsednik Oriol Junqueras, ki je obtožen upora in zlorabe javnih sredstev in mu grozi 25 let zapora, je poudaril, da sodelovanje na volitvah in branjenje republike iz parlamenta ne moreta biti kaznivo dejanje.