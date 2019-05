Carles Puigdemont med govorom v Mestnem muzeju, kjer so ga prisotni Katalonci in podporniki pozdravili s stoječim aplavzom. Foto: BoBo

Kot je dejal v uvodu, je nameraval obiskati Slovenijo, tik preden so ga v Nemčiji aretirali, ob tem pa izrazil veliko hvaležnost posameznim slovenskim politikom, izpostavil je Iva Vajgla, za vso pomoč in podporo. "Slovenija se je vedno borila za demokracijo in svobodo. Vesel sem, da sem tu. Nisem prvič. Tu sem bil tudi julija 1991, v zelo posebnem trenutku za Slovenijo, bil sem priča procesu, bil sem tu in opazoval vaša prizadevanja za svobodno državo, vaše sanje o priključitvi EU-ju."

V svojem nagovoru je želel pojasniti, zakaj želijo biti Katalonci neodvisna država, kar želijo doseči na nenasilen način. Po njegovih besedah je nemogoče razumeti, kaj se dogaja, če krizo opazujemo skozi razumevanje tradicionalnih, nacionalističnih revolucij v 19. in 20. stoletju. "Skozi ta očala je nemogoče razumeti, zakaj smo se Katalonci oktobra 2017 odločili za komplicirano pot do neodvisnosti."

Dogajanje se velike spremembe "Za neodvisnost se borimo, ker želimo zgraditi želimo drugačno demokratično državo, z drugačnim odnosom med oblastjo in državljani oz. družbo in z drugačno vlogo državljanov v moderni, mirni demokraciji. To je naš jasen cilj." Kot je poudaril, so vse pretekle industrijske revolucije vodile v spremembe ideologij in reorganizacijo oblasti. Boj za delavske pravice je posledica prve industrijske revolucije, fašizem, nacizem, komunizem so posledica druge industrijske revolcije. Vse industrijske revolucije so spremenile družbe, družbene spremembe pa so vodile v politične spremembe. Dozdajšnje revolucije so, med drugim, privedle tudi do družbene neenakosti, kar je posledica neenake delitve benefitov in napredka. Napredka nikoli niso bili deležni vsi, je poudaril in navedel, da polovica človeštva živi z manj kot petimi dolarji na dan.

Skupaj z njim sta prišla v Ljubljano tudi dva člana njegove nekdanje katalonske vlade, Clara Ponsati in Antoni Comin. Kot je dejala Ponsatijeva, bodo imeli Katalonci, če bo Puigdemont izvoljen, glas v jedru evropskih institucij. To bo zelo pomemben korak naprej za nas, da se bomo lahko izražali in da bomo zahtevali odgovornost evropskih institucij za demokracijo v Kataloniji," je dejala za STA. Foto: BoBo

Smo v novi industrijski revoluciji, ki bo prav tako kot prejšnje privedla do družbenih in političnih sprememb, ki bodo vplivale na našo organiziranost. "Prva stvar, ki jo moramo vedeti, je, da je glavno tveganje danes sveta regresija demokracije po svetu, vzpon avtoritarizma in močnega političnega voditeljstva kot tudi krepitev nacionalizma, ponavadi imenovanega patriotizem, kot odgovor na naraščanje strahu."

Po poročilu House of Freedoma, ki ga je navedel, se je lani demokracija 30. zaporedno leto zmanjšala. Stopnja demokracija upada. "Jasno je, da imamo težave z mlajšimi generacijami. 60 odstotkov tistih, rojenih v 50. letih, meni, da je ključno, da živimo v demokratičnp urejeni družbi. Z njimi se strinja manj kot 45 odstotkov tistih, ki so rojeni v 80. letih." Isto poročilo hkrati razkriva, da se povečuje število državljanov, ki imajo raje močnega političnega voditelja, ki ne da veliko na parlament in volitve. Po mnenju Puigdemonta je eden od razlogov za zmanjševanje demokracije in porast nacionalizma je oddaljenost oblasti od državljanov. Četrta industrijska revolucija bo močno vplivala na vse.

Odhajajoči evropski poslanec Vajgl (Alde/DeSUS) je bil zelo kritičen do odnosa večine evropskih držav do vprašanja Katalonije. Foto: BoBo

"Uveljavljen koncept identitete in državljanstva je v krizi, država, ki temelji na konceptu naroda, se počuti ogrožena. Koncept države iz 19. stoletja temelji na ideji: en narod, en jezik, ena kultura. Danes, v globaliziranem svetu, v multikulturni in večjezični družbi, se zdi ta ideja smešna. Še vedno pa ta koncept vpliva na pravico do državljanstva."

Vprašanji identitete in državljanstva potrebujeta prevetritev, je prepričan Puigdemont. "Ideja državljanstva, ki še vedno temelji na kriterijih zemlje (kje si rojen) ali krvi (državljanstvo očeta ali matere) ni več zadostno ...(/...) Pravica državljanstva mora biti ločena od vprašanje identitete: v naši družbi imamo lahko več identitet znotraj enega državljanstva. Carles Puigdemont

Poudaril je, da tehnološki napredek prinaša tudi večjo angažiranost državljana, ki želi aktivno sodelovati v družbi in ki želi udejanjati svoje želje. V ta namen se organizirajo tudi sami, ločeno od oblasti. Kot je prepričan, je potrebno demokracijo umestiti v ta nov, spremenjen kontekst. Potrebno je oblikovati nove standarde vladanja, ki bodo povečale svobodo, varnost in spoštovanje človekovih pravic. Izziv je upreti se avtoritarnim načinom vladanja, in sicer tako, da so državljani informirani in izobraženi ter imajo na voljo orodja, s katerimi je vgrajeno njihovo trajno sodelovanje v sprejemanje politik. Vsaka odločitev mora predstavljati odraz državljanov. Predstavniška demokracija tega ne zagotavlja, potrebna je participativna demokracija, je prepričan Puigdemont. "Vlade se morajo spremeniti, se izboljšati. Vlade so potrebne, pravila so potrebna. Toda vlade morajo biti odraz volje ljudstva."

V to razmišljanje je znova vpletel tudi vprašanje neodvisnost Katalonije. "Naš cilj pri boju za neodvisnost, pri čemer se soočamo tudi z resnimi posledicami, nekaterim med nas grozi ječa, drugi živimo v eksilu, ločeno od družin, je, da želimo izboljšati našo demokracijo, da bo bolje služila državljanom. To se mora zgoditi v evropskem okvirju. Katalonski boj, način, kako smo organizirali referendum, je pravi način, ki ga mora EU izboljšati."

Ob koncu je poudaril, da podatki o najuspešnejših državah na svetu kažejo, da so med njimi številne majhne države. "Majhno je boljše. Državljani teh držav se bodo lažje spopadli z izzivi prihodnosti." Med slednjimi izzivi je navedel mir, svobodo, spoštovanje človekovih pravic, socialni napredek, boj proti klimatskim spremembam.

V komentarju na izid španskih volitev je Puigdemont dejal, da je prišel čas za kolicijske vlade, sicer ne bo prišlo do reševanja katalonskega vprašanja in do dialoga, ki je po njega ključen za prihodnost. Foto: BoBo

Ruper znova izrazil podporo katalonskim prizadevanjem

Zbrane je nagovoril tudi Dimitrij Rupel, ki je med izvedbo katalonskega referenduma vodil mednarodno skupino opazovalcev referenduma, v katerem je bilo 33 državnih in evropskih poslancev iz 17 držav. "Katalonija me je močno spomnila na Slovenijo v letih 1990, 1991. Referendum leta 2017 je v mojem razmišljanju ponovitev dogodkov iz Slovenije. Kritičnosti narave dogodkov sem se zavedel, ko sem obiskal volišča in videl uničenje, ki ga je izvedla policija. Ko sem govoril z žrtvami policijskega nasilja. Res so bile razmere napete. Toda prevladala je evforija. Občutek je bil, da sem res prisoten tam v pomembnem, celo zgodovinskem trenutku. Bil sem počaščen, da sem tam." Kot je dejal, so se stvari kasneje zelo zakomplicirale in šle v nepravo smer, zaradi česar je sam podvomil v nasvet, ki ga je dal katalonskim politikom. Ponovil jim je nasvet, ki ga je sam v času slovenskega osamosvajanja dobil od takratnega ameriškega državnega sekretarja, da je potrebno "narediti dejstva." "Imate pravičen cilj, imate pravi cilj, vaši argumenti so nedotakljivi, mimo tega ne moremo," je ohrabril katalonska prizadevanja za neodvisnost.

Puigdemont je prišel v Slovenijo na pobudo Vajgla in nekdanjega predsednika Milana Kučana, ki pa se danes zaradi drugih obveznosti ni udeležil. Nagovora Puigdemonta so se med drugim udeležili tudi Spomenka Hribar, Tine Hribar, Anton Bebler in kandidat SD-ja za evropskega poslanca Milan Brglez.