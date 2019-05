56-letni Puigdemont je oktobra 2017 pobegnil iz Španije, potem ko ga je vlada v Madridu odstavila, razpustila parlament in Kataloniji začasno odvzela samoupravo. Foto: Reuters

Nekdanji katalonski voditelj Carles Puigdemont je vložil pritožbo na odločitev španske volilne komisije, potem ko je ta v ponedeljek odločila, da ne bo smel kandidirati na evropskih volitvah. Kandidaturo je prepovedala tudi nekdanjima katalonskima ministroma Toniju Cominu in Clari Ponsati, ki sta prav tako zbežala iz Španije.

Vrhovno sodišče v Madridu je danes soglasno sprejelo odločitev, da imata pravico kandidirati na evropskih volitvah tudi Comino in Ponsati. Sodišče je razsodilo, da ni nobenih razlogov, da bi jim prepovedali sodelovati na volitvah, in upravno sodišče v Madridu pozvalo, naj "nemudoma" zagotovi pogoje za izvajanje te odločitve.

Sodišče: Kandidiranje na volitvah temeljna pravica

Po mnenju vrhovnega sodišča je pravica kandidirati na volitvah "temeljna pravica", ki jo ustava priznava vsem španskim državljanom, pobeg iz države pa ne more biti razlog za to, da se ta pravica ukine.

Puigdemont je prejšnji teden dejal, da je odločitev španske volilne komisije o prepovedi sodelovanja na evropskih volitvah škandalozna in dokaz, da Španija ni demokratična država.

Na volitve s stranko JxCAT

Puigdemont je sicer nosilec liste svoje separatistične stranke JxCAT na majskih volitvah v Evropski parlament. V stranki so špansko volilno komisijo obtožili, da skuša utišati Puigdemonta in preprečiti možnost, da bi v središču Evropske unije predstavil svoja stališča.

Puigdemont, Comim in Ponsatijeva so sodelovali pri organizaciji referenduma o neodvisnosti Katalonije oktobra 2017, čeprav ga je Madrid prepovedal. Po referendumu so razglasili neodvisnost te španske pokrajine. Španska vlada je nato prevzela nadzor nad Katalonijo in v pokrajini organizirala predčasne volitve.