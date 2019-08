Kosovska obmejna policija je zavrnila več srbskih potnikov. Foto: Reuters

Na mejnih prehodih med Kosovim in Srbijo so že zavrnili več potnikov, tudi družin z otroki, ker so imeli s seboj le potne liste, ne pa tudi osebnih izkaznic, poroča regionalna televizija N1.

Do nove ureditve prihaja sredi poletnih počitnic, ko se številni dopustniki iz Srbije podajo na obale Črne gore in Albanije, ki so jim najlažje dosegljive prav prek Kosova, navaja avstrijska tiskovna agencija APA.

Kosovska obmejna policija je ukrep utemeljila na podlagi bruseljskega dogovora med Beogradom in Prištino iz leta 2011, da bosta obe strani v potniškem prometu čez mejo čim prej začeli uporabljati osebne izkaznice. Vendar isti dogovor po poročanju N1 ne prepoveduje uporabe potnega lista kot edinega potovalnega dokumenta.

Srbija že dolgo ne priznava potnih listov Kosova

Srbska stran sicer že od samega začetka ne priznava kosovskih potnih listov, ker ne priznavajo neodvisnosti Kosova. Kosovci morajo tako pri vstopu v Srbijo že leta uporabljati posebne tranzitne dokumente.

Srbska javna televizija RTS navaja, da se je kosovska obmejna policija za ukrep odločila brez soglasnosti kosovskega notranjega ministrstva in brez običajne procedure obveščanja javnosti.

Đurić: "Potni list potreben le za izstop iz Srbije preko Kosova"

"Prištinske oblasti najdejo vedno nove načine, da omejujejo svobodne ljudi vseh narodnosti, a še posebej Srbe, proti katerim nestrpnosti niti ne skrivajo," je sporočil vodja srbskega vladnega urada za Kosovo Marko Đurić in dodal, da za vstop v Kosovo ni in nikoli ni bil potreben srbski potni potni list; "morda le na izstopu iz Srbije preko ozemlja avtonomne pokrajine Kosova in Metohije proti Albaniji in Severni Makedoniji".