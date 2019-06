Množica Madžarov se je v nedeljo zbrala na protestu pred Madžarsko akademijo znanosti. Foto: Reuters

Z zakonom, ki bo predvidoma začel veljati 1. septembra, bodo akademiji odvzeli inštitute in jih prenesli na novo ustanovo, ki jo bo nadzorovala vlada. Minister za inovacije Laszlo Palkovics je pojasnil, da bo s tem dodeljevanje sredstev "temeljilo na rezultatih", povečala pa se bo tudi konkurenčnost Madžarske na tehnološkem področju.

Kritiki pa medtem menijo, da želi s tem Orban utišati kritične znanstvenike. "Zakonodaja dejansko omogoča popoln vladni in politični nadzor nad raziskovalno mrežo," so nedavno posvarili na akademiji. "To bi lahko ogrozilo neodvisnost znanstvenih raziskav in znanosti," so dodali.

Konec maja so potekali tudi protesti proti novi zakonodaji, na katerih se je zbralo več tisoč ljudi. Kritike pa prihajajo tudi iz mednarodne skupnosti.

Akademija je bila ustanovljena leta 1825 in je najstarejša in največja znanstvena institucija v državi. V njenih inštitutih je zaposlenih okoli 5.000 ljudi, od tega okoli 3.000 raziskovalcev. Izvajajo raziskave na različnih področjih, od filozofije do glasbe, živinoreje ali raziskav vesolja.