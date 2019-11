Nova voditeljica CDU-ja Annegret Kramp-Karrenbauer se vse od prevzema lani sooča z nesoglasji znotraj stranke. Foto: Reuters

Annegret Kramp-Karrenbauer, ki je vodenje stranke od kanclerke Angele Merkel prevzela lani, je v zadnjem času doživela več neuspehov, stranka pa izgubo podpore na treh deželnih volitvah in evropskih volitvah.

Zdajšnja obrambna ministrica je okoli tisoč delegatov na dvodnevnem kongresu stranke pozvala, naj jo podprejo, ali pa bo odstopila. "Če mislite, da Nemčija, ki si jo jaz želim, ni Nemčija, ki jo želite vi, potem spregovorimo o tem. In končajmo to danes. Tukaj in zdaj," je bila jasna ob koncu svojega nagovora, kar je izzvalo stoječe ovacije delegatov in bučen sedemminutni aplavz.

Predsednik saške deželne vlade Michael Kretschmer, ki je na dvodnevnem kongresu stranke predsedujoči, je dejal: "Aplavz kaže, da danes ne bo konca, Annegret, danes se vse šele začenja."

Razkrajanja mnenj znotraj CDU - ja

Njene besede so bile sicer namenjene predvsem njenemu glavnemu tekmecu in kritiku Friederichu Merzu, ki je vlado pod vodstvom kanclerke Angele Merkel označil za "katastrofalno". Krščansko-demokratska unija (CDU) sicer na zvezni ravni vlada skupaj s sestrsko Krščansko-socialno unijo (CSU) in socialdemokrati (SPD).

V nagovoru je Kramp-Karrenbauerjeva opozorila, da bi preostre, predvsem pa preglasne kritike znotraj stranke lahko oslabile njihov položaj v celoti in zmanjšale podporo stranki med ljudmi, torej tudi število glasov na volitvah. "To ni uspešna predvolilna strategija," je dejala. Hkrati se je zahvalila Merklovi za njenih 14 let vodenja stranke.

Angela Merkel kanclerka do 2021

Tudi Angela Merkel se je v svojem nagovoru zahvalila za podporo delegatov v vsem tem času. Na čelo stranke je sicer prišla ravno na današnji dan leta 2005. Kanclersko žezlo pa naj bi predala ob koncu sedanjega mandata, po volitvah, ki so predvidene za leto 2021. Nemška kanclerka je sicer opozorila, da Nemčijo čakajo zahtevne naloge, zlasti predsedovanje Svetu EU-ja v drugi polovici naslednjega leta.

Po njenih besedah gre zdaj za "močno Nemčijo in za močno Evropo". EU se sicer sooča z velikimi težavami, od brexita naprej, a po drugi strani je mnoge težave uspešno rešila, je poudarila. Izpostavila je zlasti finančno krizo, ki jo je EU ne le uspešno rešila, ampak so države, kot je Španija, iz nje izšle še močnejše, je dodala.