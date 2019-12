Žalujoči s portreti Zelimkana Kangošvilija pred nemškim veleposlaništvom v Gruziji. Foto: EPA

Konec avgusta je bil 40-letni Gruzijec čečenske narodnosti, Zelimkan Kangošvili, v berlinskem parku Kleiner Tiergarten umorjen s strelnim orožjem. Glavni osumljenec umora, 49-letni Rus, naj bi Kangošvilija sredi dneva s kolesa ustrelil v glavo in prsi. Policija ga je identificirala kot Vadima S. Osumljenec od aretacije naprej molči.

Nemško zvezno tožilstvo je danes sporočilo, da je od berlinskih oblasti prevzelo preiskavo, kar se običajno zgodi, kadar obstaja sum, da je v primer vpletena obveščevalna služba tuje države. Tožilstvo na podlagi dokazov sklepa, "da je bil umor izveden po naročilu ruskih državnih agencij ali agencij avtonomne čečenske republike, ki je del Rusije".

Nemško zunanje ministrstvo je izgnalo dva uslužbenca ruskega veleposlaništva. Nemška diplomacija trdi, da ruske oblasti kljub stalnim pozivom niso v zadostni meri sodelovale v preiskavi umora.

Nemška kanclerka Angela Merkel je ob robu vrha Nata v Londonu prav tako pojasnila, da so se za izgon odločili, ker Rusija ni sodelovala pri preiskavi umora. "V dvostranskih odnosih na žalost nismo prejeli aktivne pomoči pri razjasnjevanju incidenta," je pojasnila.

Rusija zanika obtožbe

Ruski veleposlanik v Nemčiji Sergej Nečajev je sporočil, da izgon ruskih diplomatov "ne bo ostal neodgovorjen". Foto: Reuters

Rusija vpletenost v umor zanika. "Tu ni resnih sumov in jih niti ne more biti. Kaj ima to z ruskimi oblastmi? To so povsem neutemeljene domneve," je poudaril tiskovni predstavnik ruskega predsednika Vladimirja Putina Dmitrij Peskov.

Rusko zunanje ministrstvo je izgon oziroma "spolitiziran pristop k preiskavi" označilo za neutemeljen in napovedalo povračilne ukrepe. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je pozneje pojasnil, da se še odločajo, kako se bodo odzvali: "Smo preudarni ljudje. Najprej bomo preučili, česa smo obtoženi in zakaj se to dogaja."

Nemčija Kangošviliju zavrnila azil

Gruzijec Kangošvili se je med drugo čečensko vojno med letoma 1999 in 2009 na čečenski strani bojeval proti Rusiji. Ruske oblasti so ga uvrstile med teroriste, po čečenski vojni pa naj bi tako v Ukrajini kot Gruziji deloval "proti ruskim interesom", navaja Deutsche Welle. Za azil v Nemčiji je po več poskusih atentata v Gruziji zaprosil leta 2016, a so ga oblasti zavrnile, zato je v Nemčiji čakal na deportacijo.

Britanska preiskovalna skupina Bellingcat je medtem na svoji spletni strani zapisala, da je priprti osumljenec za umor uporabljal lažno identiteto. V resnici naj bi šlo za 54-letnega Vadima Nikolajeviča Krasikova, ki je odrasel v Kazahstanu, ko je bil ta še del Sovjetske zveze, pozneje pa je živel v Sibiriji. Obtožen naj bi bil že umora ruskega poslovneža v Moskvi leta 2013. Rusija je za njim razpisala Interpolovo tiralico, a jo je nato odpravila in mu omogočila izdajo lažne identitete, navaja Bellingcat.

Kako bo umor vplival na odnose Berlin-Moskva?

Umor 40-letnega Gruzijca čečenske narodnosti številni primerjajo z lansko zastrupitvijo nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala v Veliki Britaniji, za katero naj bi stala Rusija. Zaradi tega primera so se močno zaostrili odnosi med Londonom in Moskvo.