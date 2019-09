"Termin upskirting skriva gnusen vdor v zasebnost žensk. In odločena sem, da se bom s tem spopadla in spremenila pravno stanje," je v četrtek napovedala nemška pravosodna ministrica Christine Lambrecht.

Skrivno snemanje na prevoznih sredstvih ali javnih prostorih: žrtev običajno sploh ne ve, da jo nekdo fotografira. Foto: EPA

Omenjena praksa je trenutno označena kot prekršek, razen če žrtev ni verbalno žaljena ali fizično zlorabljena, v tem primeru je potem kaznivo dejanje. Če lahko fotografije škodijo ugledu žrtve, je lahko kršitelj kaznovan z do dvema letoma zaporne kazni ali finančno kaznijo, poroča Deutsche Welle.

Kot je za nemško televizijo RND pojasnila ministrica, takšna klasifikacija ne pove jasno, da je ponižujoče obnašanje kršiteljev nesprejemljivo. V nagovoru v nemškem bundestagu (spodnji dom) je ministrica v četrtek zato napovedala nov predlog zakona.

Nemške zvezne dežele Porenje – Pfalška, Baden – Württemberg, Bavarska in Severno Porenje – Vestaflija so že napovedale, da nameravajo uvesti podobne zakone, o katerih bodo v bundesaratu (zgornji dom) razpravljali še ta mesec.

Pobudo za kriminalizacijo skrivnega snemanja žrtev pod krilom brez njihove vednosti sta dali Ida Marie Sassenberg in Hanna Seidel iz Ludwigsburga, ki sta aprila predstavili spletno peticijo. Doslej jo je podpisalo že več kot 90.000 ljudi. "Najbolj gnusno pri tem je, da se mogoče sploh ne zavedaš, da se dogaja," je v pogovoru za DW že avgusta dejala Hanna Seidel. "Lahko stojiš na tekočih stopnicah v supermarketu, v metroju ali na koncertu. In ne veš, kaj bo tisti, ki snema, s tem naredil: ali bo fotografije naložil na spletno stran s pornografskimi vsebinami, na forum ali pa se bo samozadovoljeval ob gledanju posnetkov."

Posnel več kot 500 žensk

V začetku letošnjega poletja so v Madridu v Španiji prijeli moškega, ki je obtožen, da je na sredstvih javnega prometa in v supermarketih skrivno posnel več kot 500 žensk. Anglija in Wales sta letos uvedla stroge kazni za kršitelje, ki so lahko obsojeni na do dve leti zapora in morajo biti označeni kot spolni prestopniki. Med državami, ki so prepovedale omenjeno prakso, so tudi Indija, Nova Zelandija, Avstralija in Finska, še poroča Deutsche Welle.