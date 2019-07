Generacija identitete bo v Nemčiji odslej pod strožjim nadzorom nemške obveščevalne službe. Foto: AP

Obveščevalna agencija BfV je pojasnila, da je protimuslimanska in protipriseljenska skupina "preverjeno skrajno desno gibanje". S tem je agencija nad gibanjem, ustanovljenim leta 2012, ki ga spremlja tri leta, dobila okrepljene pristojnosti nadzora, poroča nemški portal Deutsche Welle (DW). Med njimi je tudi nadzor nad komunikacijo članov.

Kot so pojasnili, gibanje med skrajna umešča dejstvo, da je njegov cilj "izključitev ljudi, ki ne izvirajo iz Evrope, iz demokratične participacije, kot tudi njihova diskriminacija na način, da posegajo v njihovo človeško dostojanstvo".

"Ti verbalni podžigalci pod vprašaj postavljajo enakost in dostojanstvo ljudi, govorijo o tuji infiltraciji, poveličujejo svojo identiteto, da bi očrnili druge in netijo sovraštvo do tistih, ki jih imajo za sovražnike," je pojasnil predsednik BfV-ja Thomas Haldenwang.

Generacija identitete je razširjena po številnih državah Evrope (prizor z Dunaja). Lani je skupina v Sredozemskem morju nekaj časa izvajala misijo z imenom "Zaščitimo Evropo", katere namen je bil ovirati humanitarne ladje, ki rešujejo prebežnike v težavah. Misija je propadla, ko ladji Generacije identitete v Grčiji in Tuniziji niso dovolili, da se oskrbi z gorivom. Foto: Reuters

DW poroča, da so oznake identitarcev pogosto vidne na skrajno desnih shodih po Nemčiji, a da se je do zdaj skupina izogibala povezavam z uličnim nasiljem, ki ga po državi izvajajo neonacistične skupine. Kot piše britanski Telegraph, je tiskovna predstavnica BfV-ja poudarila, da skupine nimajo za nasilne in lahko agencija izvaja ukrepe, "sorazmerne" s tveganjem, ki ga skupina predstavlja.

Al Džazira pa je v Franciji razkrila nasilna in rasistična ravnanja članov skupine. Prispevek je prikazal člane Generacije identitete v Lillu, kako napadajo mlade Arabce, tudi najstnico, ter izvajajo nacistični pozdrav. Na skrivaj posneti posnetki so razkrili tudi povezave med skupino in skrajno desno stranko Nacionalni zbor (prej Nacionalna fronta) Marine Le Pen.

Skupina ob tem brezdomcem ponuja hrano, ki pa vsebuje svinjino, s čimer izključijo muslimane.

Medtem je Velika Britanija prepovedala vstop v državo za vodjo identitarcev v Avstriji Martina Sellnerja, češ da predstavlja tveganje za javno varnost. 30-letnika namreč preiskuje avstrijska policija zaradi sumov povezav z marčevskim terorističnim napadom na mošeji v novozelandskem Christchurchu, v katerem je napadalec ubil 51 ljudi.

Parlamentarne podpore gibanja, tudi v Sloveniji

Identitarci so panevropsko gibanje skrajnih desničarjev, ki je med drugim uperjeno proti, kot pravijo, nenadzorovanemu množičnemu priseljevanju in domnevni islamizaciji. Gibanje se je začelo leta 2003 v Franciji in je evropska različica ameriške nove skrajne desnice (alt-right). V Nemčiji naj bi štelo okoli 600 članov, a naj bi se njihovo število od ustanovitve leta 2012 hitro povečalo. Z Generacijo identitete v Nemčiji sodeluje parlamentarna skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo (AfD).

Po navedbah raziskovalcev skupina širi sovražni govor in rasistično ideologijo, najdejavnejša naj bi bila v Avstriji, prisotna pa je tudi v Sloveniji, kjer uživa dejavno podporo stranke SDS, katere založba Nova obzorja (v solasti stranke) je izdala več publikacij skrajno desne skupine, njeni poslanci pa skupino promovirajo na družbenih omrežjih.