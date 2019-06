Nemška kanclerka je že večkrat pozvala k boju proti skrajni desnici. Foto: Reuters

V nagovoru na kongresu Evangeličanske cerkve v Dortmundu je kanclerka dodala, da se zvezna vlada resno spopada s to problematiko.

Takšnemu nasilju se je treba upreti od začetka in brez tabujev, je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA dejala Angela Merkel. "Zato pozivam državo, da ukrepa na vseh ravneh, in zvezna vlada jemlje to zelo, zelo resno," je dodala.

Nemčijo namreč pretresa vest, da je lokalnega konservativnega politika Walterja Lübckeja na začetku meseca v bližini Kassla umoril domnevni skrajnež, ki naj bi bil povezan s skrajno desničarsko teroristično celico Nacionalsocialistično podzemlje (NSU). Povod za umor naj bi bila jeza zaradi povečanega števila prebežnikov v državi.

"To ni le grozno dejanje, ampak tudi velik izziv za nas, da preiščemo vse vidike, kjer obstajajo skrajno desna nagnjenja," je dejala kanclerka o umoru.

Nemško notranje ministrstvo pod vodstvom Heika Maasa je prejšnji mesec razkrilo, da so zaznali porast antisemitskih in ksenofobnih zločinov iz sovraštva, ki so jih zagrešili večinoma desničarji, poroča DW. Foto: Reuters

Maas : Nemčija ima težave s terorizmom

Ravno pred tem je nemški zunanji minister Heiko Maas na Twitterju posvaril, da ima Nemčija težave s terorizmom. "Imamo več kot 12.000 nasilnih skrajnih desničarjev v državi," je zapisal.

Maas je ob tem v komentarju, objavljenem v časopisu Bild, pozval k tedenskim protestom proti desničarskim skrajnežem, podobnim petkovim protestom, na katerih mladi zahtevajo ukrepe proti podnebnim spremembam. Po njegovih besedah Nemci prepogosto zamižijo na eno oko, ko gre za desničarski terorizem, poroča nemški portal Deutsche Welle.

"Osemdeset let po začetku druge svetovne vojne so politiki spet žrtve desničarskih teroristov. Zaradi njihovih prepričanj. Zaradi njihove zaveze naši državi," je zapisal Maas.

Notranji minister Horst Seehofer pa je posvaril pred nevarnim razvojem in napovedal, da bo vlada premislila, kako bi lahko omejili skrajno desnico.

Lübckeja ustrelili v glavo

65-letnega Lübckeja so našli mrtvega 3. junija ob enih ponoči na terasi njegovega doma v kraju Wolfhagen blizu Kassla v nemški zvezni deželi Hessen. Z ročno pištolo je bil od blizu ustreljen v glavo. Hessenski tožilec Horst Streiff je takrat pojasnil, da ni dokazov, ki bi kazali na samomor tega člana Krščanskodemokratske unije (CDU) nemške kanclerke.

Medtem se je v kraju Wolfhagen več sto ljudi udeležilo shoda v spomin na ubitega politika. V več nemških mestih pa so se ljudje zbrali na shodih proti skrajnim desničarjem. V Kasslu se je po oceni policije zbralo okoli 1.200 demonstrantov.