Daphne Caruana Galizia je bila glasna kritičarka Josepha Muscata in njegove vlade. Foto: Reuters

Malteška preiskovalna novinarka je 16. oktobra pred dvema letoma umrla na cesti blizu doma v vasi Bidnija v eksploziji bombe, podstavljene v njen avto. Po dveh letih so se stvari začele premikati tako glede sodnega procesa proti domnevnim morilcem kot glede neodvisne preiskave odgovornosti države. Trije preiskovalni novinarji, ki so v četrtek Rimu predstavili svoje izsledke, s prstom kažejo na neučinkovitost institucij pravne države, je poročal dopisnik RTV Slovenija Janko Petrovec.

Knjiga z naslovom Umor na Malta Expressu je v samo tednu od izdaje postala malteška uspešnica. Manuel Delia, Carlo Bonini in John Sweeney so v njej razgradili številne primere korupcije, ki naj bi pripeljali do umora novinarke, ki je v letih pred smrtjo odločno razkrinkavala nezakonito vez med politiki vlade premierja Josepha Muscata in kapitalom. Korupcije je obtožila nekaj vladnih ministrov in premierjevo ženo. Malteške oblasti so dva meseca po umoru aretirale tri, ki naj bi zločin izvedli, čeprav za to niso imeli neposrednega povoda.

Svet Evrope je od malteške vlade zahteval vzporedno neodvisno preiskavo, ki bo raziskala tudi odgovornost države, če je storila vse v svoji moči, da bi umor preprečila. "Vlada je dve leti zavračala takšno preiskavo. Pred nekaj tedni je vendarle imenovala preiskovalni odbor, toda tudi tu so problemi. Med preiskovalce je vključila ljudi, ki imajo resne konflikte interesov," je povedal Manuel Delia. Pred dnevi so javno pomoč pri iskanju naročnika umora ponudile ZDA. Carlo Bonini zato meni, da je pritisk na vlado Malte in naročnike umora postal prevelik, da ne bi imel učinka. Avtorji knjige poudarjajo, da je rešitev v učinkovitosti institucij pravne države, ki si na Malti ne vzamejo moči, ki jim po zakonih pripada.