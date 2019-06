Foto: Reuters

Podjetje je namreč zaslužilo milijone (v današnjem znesku po podatkih javne nizozemske televizije NOS okoli 2,5 milijona evrov) s prevozi judovskih družin v nacistično taborišče Westerbork, od koder so bile deportirane večinoma v taborišča smrti Auschwitz in Sobibor. Tako je bilo odpeljanih okoli 107.000 Judov, preživelo pa jih je le 5.000.

V NS-ju so dejali, da so deportacije Judov "črna stran v zgodovini podjetja", poroča BBC.

Za svojo kolaboracijo z nacisti v drugi svetovni vojni se je podjetje opravičilo že leta 2005, šele novembra lani pa so ustanovili komisijo z nalogo odločiti, kolikšne naj bodo odškodnine.

"Predvidevamo, da je do odškodnin upravičenih več tisoč ljudi, vključno s 500 preživelimi. NS bo za to v prihodnjih letih namenil več deset milijonov evrov," so sporočili v NS-ju.

Vsak preživeli bo prejel 15.000 evrov, otroci in vdove ter vdovci žrtev pa bodo prejeli med 5.000 in 7.000 evri.

Železnice so prejemale plačilo za deportacije Judov

NS ni le upravljal vlakov po naročilu nacističnih okupatorjev, skrbel je tudi, da so bili vlaki na razpolago in sestavljal vozni red. Nemčija je storitev plačevala, "podjetje pa je to počelo brez ugovarjanja," je dejal Dirk Mulder iz Nacionalnega spominskega centra Westerbork.

Westerbork je postal prehodno taborišče leta 1941, prvi deportiranci pa so ga zapustili 15. julija 1942. Zadnji vlak je taborišče zapustil 13. septembra 1944, na njem pa je bilo 279 Judov. Iz taborišča so deportirali tudi 245 Sintov in Romov.

Nizozemske železnice so odločitev sprejele po kampanji Sala Mullerja, nekdanjega fizoterapevta v nogometnem klubu Ajax, čigar starši so bili umorjeni v Auschwitzu.

Mullerjeve starše so leta 1941 pri njegovih petih letih nacisti aretirali in jih z vlakom odpeljali iz Amsterdama v Westerbork, kjer so bili devet tednov, nato pa so jih odpeljali v Auschwitz in jih tam umorili.

Muller se je odločil za ukrepanje, ko je slišal, da se je francoska vlada strinjala z vzpostavitvijo odškodninskega sklada, vrednega 60 milijonov dolarjev, skupaj z ZDA, iz katerega bodo denar razdelili preživelim in njihovim sorodnikom.